Sebas, sin paños calientes: "El Socuéllamos nos sometió"

El Atlético Pulpileño cayó este domingo en su importante visita a un rival directo por permanecer en la Segunda RFEF, un Socuéllamos que fue superior a los almerienses especialmente en el primer tiempo, cuando, según reconoce el entrenador rojinegro Sebas López, "hubo fases en las que nos sometieron". Su equipo tenía grandes esperanzas en este partido para terminar la primera vuelta con 24 puntos, aunque tras lo visto sobre el césped artificial del Paquito Giménez, no lo merecieron. Según Sebas, la de la permanencia es una "carrera continua" en la que sin duda su equipo va a estar involucrado hasta el final: "tenemos que ser realistas, somos un equipo modesto en una categoría muy difícil y jugamos ante algunos equipos con presupuestos impensables".

Así opina el técnico del Pulpileño tras el cierre de la primera vuelta del campeonato liguero.

SINCERIDAD: "Sabemos lo que es el fútbol y tengo que felicitar al Socuéllamos, sobre todo por sus primeros 30 minutos, en los que nos han sometido y han tenido ocasiones. Somos dos equipos recién ascendidos y tenemos muchas similitudes en cuanto a presupuesto, plantilla... y estaban en una situación muy necesitada. Esto es una carrera continua, vamos a ver quien acaba en las últimas jornadas en una posición intermedia".

Somos un equipo modesto, tenemos que partir de la humildad, del trabajo y el respeto, aquí no hay secretos

SIN EXCUSAS: "Son semanas complicadas, de tránsito de jugadores, vacaciones, gente con covid... no son excusas y es cierto que en otros partidos hemos estado mejor, con un trato de balón más parecido a la segunda parte que a la primera, pero lo cierto es que hay que felicitar al equipo local, al final al fútbol no solo juega uno. Contra nosotros han trabajado muy bien, yo los he visto jugar, es un equipo que ha tenido varios partidos que se les han escapado por detalles y con resultado injusto, y hay que seguir: esto es el fútbol, quedan 17 partidos y vamos a estar peleando hasta el final".

SIN PELIGRO: "Hemos intentado asociarnos pero no hemos generado peligro. En la primera parte no tiramos a puerta y en la segunda hemos tenido acercamientos, aproximaciones, pero el rival ha sido superior en ocasiones de peligro y en muchas fases del partido nos sometieron".

JORNADA CLAVE: "Para nosotros eran más de tres puntos. Planteamos el partido en cuatro fases y en la primera no estuvimos nada bien, el rival nos superó en acciones individuales, en duelos, segundas jugadas... en la banda derecha nos generaron muchos problemas. Nosotros no hicimos nuestro fútbol y no generamos peligro. Era un partido clave para terminar la primera vuelta con 24 puntos, pero para el rival también lo era".

REALISMO: "Los candidatos a bajar somos los que estamos ahí. Hay que ser realistas, estamos en una categoría muy difícil, en un grupo muy complicado, donde los equipos manejan, algunos de ellos, presupuestos impensables. Somos un equipo modesto, tenemos que partir de la humildad, del trabajo y el respeto, aquí no hay secretos: hay que trabajar, entrenar, intentar mejorar, convencer a los jugadores de que pueden mejorar y esto, repito, es una carrera de fondo, continua".