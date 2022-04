Seguir vivos tras visitar al líder, única meta del Atlético Pulpileño

El Atlético Pulpileño se ha complicado la vida de muy mala manera y tiene muy difícil conseguir la permanencia. Es una obviedad derivada de su irregular trayectoria, especialmente en este tramo final liguero en el grupo 5 de Segunda RFEF. Los rojinegros fallaron en partidos muy claves, determinantes, y lo están pagando cuando restan únicamente cuatro fechas para el final del campeonato. Salir con alguna esperanza de salvación tras el partido que jugarán hoy (11:30) en el campo del líder, Intercity, será el objetivo para la escuadra ahora de José Luis Loreto, que tuvo un debut para olvidar el pasado fin de semana, cuando el Pulpileño salió goleado por el Recreativo Granada (0-3).

El gran problema para el equipo almeriense es que no tiene tiempo para seguir fallando, o se irá irremediablemente a Tercera. Hasta la llegada de esta crisis, su paso por la categoría estaba siendo muy correcto, logrando en la casi práctica totalidad de las jornadas mantenerse fuera de la zona de descenso, algo muy meritorio teniendo en cuenta que la liga es de 18 equipos y que bajan cinco y promociona otro. Pese a no haber alcanzado nunca regularidad en cuanto a los buenos resultados, estos siempre acababan llegando, pero en los dos últimos meses el bajón ha sido considerable, lo que provocó la destitución de Sebas López tras cinco años como entrenador en la entidad.

Son 34 los puntos que tiene el equipo de Loreto, justo en la brecha de tres de desventaja con otros cinco equipos, entre los que se incluyen el propio Socuéllamos, el Águilas, el Poli El Ejido, el Atlético Levante y el Mancha Real

Los cinco últimos partidos se han saldado sin ganar para un Pulpileño que ha caído a la zona roja justo en el peor momento. Además, su desventaja es de tres puntos, con solo 12 en juego y debiendo afrontar este domingo un duelo tan difícil como se puede suponer que es la visita al campo del líder. Para colmo, el Intercity necesita la victoria para afianzar su liderato frente a La Nucía, después de perder la pasada jornada en el campo precisamente de un rival directo del Pulpileño, el Socuéllamos, también en zona de descenso, pero con tres puntos más que los del Levante almeriense.

Son 34 los puntos que tiene el equipo de Loreto, justo en la brecha de tres de desventaja con otros cinco equipos, entre los que se incluyen el propio Socuéllamos, el Águilas, el Poli El Ejido, el Atlético Levante y el Mancha Real. La visita a la Ciudad Deportiva Antonio Solana seguirá marcando el rumbo futuro, aunque el equipo alemriense no podrá dejar de mirar al resto de partidos para evaluar cómo se quedan sus opciones cuando únicamente resten 9 puntos en juego.

Si algo no se pudo reprochar al equipo de Loreto el pasado fin de semana es que no lo intentara, o que bajara los brazos, pese a lo abultado del resultado. El gran problema que lastra al equipo en la temporada no es otro que el poco gol con el que cuenta, especialmente desde la salida de Cristo García. Ni Nacho López ni Casi, los delanteros firmados en el mercado invernal, están viendo puerta, con 0 y 1 gol, respectivamente. El rojinegro es el equipo menos realizador de la liga, con únicamente 22 dianas en 30 partidos. Su rival es el que cuenta con un mejor balance entre anotados y encajados (+22), siendo el que menos tantos recibe en contra (15 en lo que va de campeonato). Los guarismos no permiten ser optimistas, pero el Pulpileño ha demostrado en muchas ocasiones que puede levantarse.