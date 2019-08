La segunda juventud de Mario Ferrera con España

Era 2010 cuando recibió su primera y hasta ahora única convocatoria con España, con solo 23 años, y ha tenido que ser con 32 años cuando se le ha vuelto a dar la oportunidad de defender los colores de su país. Sí, es capicúa, y para las cábalas es algo significativo. De hecho, en parámetros de superstición se dice que quien recibe un número capicúa sin buscarlo obtiene la suerte para ganar un juego. Eso sí, lo de Mario Ferrera no es azar sino constancia, no es fortuna sino trabajo, no es suerte sino talento. Este sevillano medio almeriense ha recibido una recompensa de tamaña importancia a su valentía de ‘volver a saltar’. Receptor transformado en líbero, en Melilla otra vez ocupó la posición de cuatro y fue determinante para que no hubiera debacle de un proyecto que lideró hasta la salvación. Fernando Muñoz se lo ha valorado y levantó el teléfono, sacándolo de sus vacaciones para ponerle el traje rojo de los Red Lynx en un momento histórico como la vuelta al Europeo.

En 2007 se hizo historia ganando a Rusia en Moscú, en el Olympiyskiy ante unos 10.000 seguidores locales, levantando el único título hasta el momento logrado por la Selección Española. Mientras Ferrera ya era de Unicaja Almería y tenía 20 años y siguió con absoluta pasión a los hermanos Falasca, Julián García-Torres, De la Fuente, Moltó, Israel Rodríguez y Lobato como líbero en el equipo inicial, más la suma de Guille Hernán y Rafa Pascual. Fue un 2-3 con 25-18, 20-25, 24-26, 30-28 y 16-14 de puro infarto, gracias a un grupo de nivel histórico que en la anterior cita se había quedado fuera de las medallas precisamente apeado por la misma Rusia que en este 2019 volverá a defender título partiendo desde el Grupo C. Suplir a los grandes jugadores de ese momento fue una labor muy complicada, llegando tres años más tarde Mario a la selección reclamado por Julio Velasco, con quien jugó 11 partidos y disputó la Liga Europea. Pasados los años, todo es distinto.

En ese sentido, el receptor reconoce que “ahora el grupo es un poco más acorde a mi edad, ya que aquella vez era de los más jovencitos y pude haber tenido menos influencia”, puntualiza. Además, ha valorado que “el grupo es el mismo hasta este año y eso se nota en el buen rollo que hay”, y él lo está viviendo, como no podía ser de otro modo, “con mucha ilusión: son muchos años los que no he tenido la oportunidad de venir a este fantástico grupo y siempre es un orgullo representar a España”. Incluso lo disfruta más porque al sincerarse consigo mismo no pensaba que le volvería a llegar la oportunidad: “No, la verdad, lo tenia un poco apartado; en Melilla sentí que podía volver de nuevo a jugar de 4, aunque no vi la posibilidad de regresar con la Selección Española”. Es el fruto a una muy justificada ‘segunda juventud’ del de Los Palacios: “Cada año se trabaja duro físicamente para sentirte joven; ya son 32 años y espero que me quede mucha guerra por dar”.

En ese sentido, su rol lo tiene claro, así como todo lo que puede aportar: “Espero que experiencia, a mi edad también puedo dar algo de paciencia en los entrenos, intento transmitir seguridad a los jóvenes”. Mario Ferrera insiste en que este “es un grupo fantástico, con años trabajando juntos, y se espera que esa conexión haga que toda la gente vaya a disfrutar mucho con esta España”. Las fechas están ya fijadas y los jugadores convocados por el técnico madrileño van a disputar dos torneos bilaterales amistosos durante este segundo periodo de concentración. Así, este martes viajan a Turquía hasta el viernes y del 6 al 8 de septiembre disputarán el segundo, esa vez contra Egipto y en Guadalajara. Ese será el último banco de pruebas antes de que el combinado nacional dispute desde el día 13 la fase de grupos del Campeonato de Europa en Bélgica, donde se enfrentará a Eslovaquia, Serbia, Austria, Alemania y la propia Bélgica.

Centrado en absoluto con los intereses de España, Mario Ferrera, que cambió en su última etapa en Unicaja a líbero “con la idea de no volver a receptor”, pero que no vivió su mejor año y que ahora piensa que puede “dar mucho más de 4”, sigue la evolución de su equipo: “Sí, por supuesto; sé que le están dando muy duro a las pesas y que ya han empezado con la pista”. Una vez acabe, ojalá que el día 29 de septiembre con algo histórico, su periplo con la selección, se volcará con Unicaja y con sus compañeros: “Estoy deseando empezar con el grupo y espero estar en la mejor forma posible para ayudar en todo lo que necesite el equipo; una Supercopa en Teruel es todo un reto y vamos a por ella”. En cuanto a los motivos de siempre encontrar los grados más altos de motivación, “la exigencia de Unicaja es única, y mantener viva esa llama es lo que me motiva cada año para seguir y optar por los títulos”. Es más, de la actual plantilla es uno de los cuatro hombres que jugaron la última cita europea del equipo, ante el Tytan, muestra de que es ‘leyenda verde’. A modo de agradecimiento, el sevillano no ha querido dejar la ocasión de destacar “el seguimiento que el club está teniendo sobre mí con la Selección Española”, de lo que se siente muy orgulloso y anuncia darlo todo por Unicaja.

Pero lo que toca es defender los colores de España al máximo de sus fuerzas y a ello se dispone. El primer partido del Europeo será el día 13 desde las 17.30 horas ante Eslovaquia. Se continuará el día 15 a las 15.30 frente a Bélgica, la anfitriona, pero haciendo de local. El tercer compromiso será el 16 desde las 20.30 horas, en esa ocasión contra Serbia. El siguiente partido del grupo volverá a ser de España, el día siguiente, el martes 17, a las 17.30 horas midiéndose a Austria. La fase de grupos concluirá para los Red Lynxes el día 19 a la misma hora de las 17.30 con Alemania. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo pasarán directamente a la fase final, en concreto conformando los octavos como primer paso del camino a la final a través de eliminatorias directas. Los partidos del ‘B’ se disputarán en el Lotto Arena de Amberes y en el Palais 12 de Bruselas, siendo también sedes del torneo Montpellier en Francia, Liubliana en Eslovenia, Rotterdam y Ámsterdam en Países Bajos, más Apeldoorn en Países Bajos, y Nantes y París en Francia, las tres en la fase final más Amberes, única que repite de la fase de grupos.