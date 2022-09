La selección permanente convoca a Joaquín Cañadas

Se llama Joaquín Cañadas Reina, mide dos metros y dos centímetros cuando todavía no ha cumplido los 15 años y se dispone a hacer historia para el club ahorrador y, ojalá, para el voleibol español. Lo primero es ya seguro, puesto que este jovencísimo almeriense se encuentra en Palencia para iniciar una nueva aventura apasionante y cargada de ilusión tras mucho tiempo sin que Unicaja Costa de Almería mandase a alguna de sus perlas.

Sigue los pasos de mitos verdes realmente extraordinarios, pero no solo eso, sino que, a su vez, lo hace reabriendo el camino de peregrinación a la selección permanente para el club. Varias décadas atrás Juanjo Salvador y Carlos Carreño, palabras mayores en el imaginario ahorrador, hicieron las maletas para mudarse a la ciudad castellano-leonesa. Desde entonces no había ido nadie más. Respecto a almerienses, el último en vivir en la residencia y entrenar bajo la dirección de Ricardo Maldonado ha sido el también ahora jugador de Unicaja Costa de Almería, Marco Carreño, hijo del mito Carlos precisamente. El testigo lo toma Joaquín y lo hace cargado de responsabilidad y con las ideas claras.

De hecho, ha superado su timidez innata y, aunque sigue siendo una persona reservada, habla con mucha rotundidad sobre lo que quiere: "Mis objetivos son jugar en la selección absoluta y en Unicaja Costa de Almería, además de mejorar mucho como jugado". Tiene una base muy sólida que le otorga su entorno familiar. Junto a él ha tomado la decisión, y confiesa que no le ha costado demasiado: "No lo he dudado para nada desde el primer momento en el que me lo dijeron, lo tenía claro porque es una oportunidad única que hay que aprovechar". Le ha llegado sin pensarlo, pero esforzándose: "No me lo espera, pero sí que al final he trabajo mucho para llegar aquí. Todo sacrificio tiene su recompensa".