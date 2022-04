El fin de semana más importante del curso para el Unicaja Costa de Almería

El Moisés Ruiz toma la palabra para hacer valer el factor cancha en la serie semifinal entre Unicaja Costa de Almería y Guaguas, que entrará al templo verde con una victoria canaria, pero ahora ‘toca mover’ a los almerienses. Ha sido una semana de trabajo y conjura en el seno del equipo, que cuenta con llenar la grada y que se entrega a su afición para ganar el sábado (19.30 horas) y repetir el domingo (18.30 horas) por jugar su 24ª final, la que sería 15ª consecutiva.

Nadie cayó en el error de pensar esta eliminatoria circunscrita solo a lo que sucediera en Las Palmas de Gran Canaria, como si la victoria ahorradora le diera la clasificación o una derrota, que fue lo que sucedió el fin de semana pasado, lo dejara fuera. En esta partida ahora le toca mover ficha a Unicaja Costa de Almería, con la ventaja de que el finalista lo va a ser en el Moisés Ruiz.

El equipo ahorrador ha disputado de forma consecutiva las últimas 15 finales por el título de la Superliga

El claro ejemplo de ello no queda lejos de los canarios, que comenzaron la ronda anterior con una derrota en Teruel y que de vuelta a la isla lograron dos triunfos para poder medir sus fuerzas ahora con los almerienses. Es cierto que no hay cabida para la derrota, porque si se cae el sábado no se podrá jugar el domingo, pero no lo es menos que ahora se siente que se tiene el turno de golpear. Guaguas ganó en su casa con un gran ambiente, y ahora les toca a los verdes.

Respecto al primer movimiento de los tres de esta ‘sonata’ interpretada por dos equipos muy igualados, Unicaja Costa de Almería fue capaz de hacer lo más difícil, ganar el primer set controlando la euforia amarilla. Después, tras dejar escurrirse el 0-2 como arena entre los dedos, volvió a hacer lo más difícil, conseguir un 5-10 en el cuarto set. Sin embargo, le faltó la consistencia para llegar al tie-break, y parte de la ‘culpa’ de ello la tuvo el público del Centro Insular de Deportes.

Guaguas hizo lo que tenía que hacer, conseguir un gran ambiente y ganar en su casa, y Unicaja Costa de Almería debe hacer lo que tiene que hacer, repetir el ambiente que está siendo habitual esta temporada, incluso mejorarlo, y defender su fortín. Además, ya en el primer partido se vio que todo pasa por si mismo, y si se juega bien, se gana.

El Unicaja conoce perfectamente el potencial del adversario, entre otras cosas porque juega con cinco en pista que han vestido la elástica ahorradora, más dos en el banco. No se olvida que ya tiene un título, la Supercopa de España, y que era el equipo a batir cuando, allá por octubre, salió del Moisés Ruiz con su primera derrota del curso.