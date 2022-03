Sin margen de error para el Huércal-Overa en Lorca

A siete puntos de la permanencia y con ocho partidos por disputarse, el Huércal-Overa está obligado a sacar casi todos los puntos en juego de aquí al final si no quiere descender a la División de Honor Andaluza.

El debut de Kenny en el banquillo rojillo se saldó con un insuficiente empate en la jornada anterior, ante un rival de la zona alta, el Racing Murcia (0-0).

Este domingo, igualmente, los huercalenses se miden a otro de los equipos fuertes del grupo 13 de Tercera RFEF, un Lorca Deportiva que vivió mejores tiempos pero que aspira al ascenso. De momento, ocupa la sexta plaza, a tiro de piedra (1 punto) del play off, lo que sin duda complicará la tarea este domingo en Lorca, en un choque que comenzará a las 17:00 horas.

El equipo almeriense viene encadenando en los últimos partidos una sucesión de derrotas y empates que no le permiten escalar posiciones, sino todo lo contrario. En concreto, acumulan cinco jornadas sin ganar, en las que han sumado solo 2 de 15 puntos posibles. Por su parte, los lorquinos no andan demasiado mejor, ya que no han ganado en sus tres últimos encuentros y vienen de sumar dos derrotas seguidas.