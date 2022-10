La SKODA Titan Desert Almería ya está aquí

Este sábado se cumplirán 300 días exactamente desde que más de 200 valientes cruzaran la meta de El Toyo, en la que era la última etapa de la ŠKODA Titan Series Almería. Desde el mismo El Toyo, unos 280 ciclistas tomarán la salida de la ŠKODA Titan Desert Almería 2022.

Pero, antes de la salida oficial de la prueba, los Titanes tuvieron este viernes una pequeña puesta a punto. El prólogo, que también fue en bucle alrededor de la localidad almeriense, sirvió para definir el orden de la salida de la etapa del sábado.

Con los cajones ya definidos, el otro objetivo de esta pequeña contrarreloj individual ha sido el de toma de contacto para los 119 corredores debutantes en una prueba de Titan World Series.

Aunque algunos de ellos eran debutantes también, mucho más que eso eran los corredores que participaron en la rueda de prensa de favoritos que tuvo lugar al terminar la prueba.

El diputado de Deportes, José Antonio García, ha felicitado a la organización y ha deseado suerte a todos los participantes y que disfruten lo que ofrece el destino Costa de Almería para el deporte, "un paraíso para el turismo activo".

Los favoritos

El vigente campeón de la ŠKODA Titan Desert Almería, Óscar Pujol, reconoció que no se considera “favorito”. “No me descarto, desde luego, pero ya hemos dicho alguna vez que venimos a hacer un viaje. Si no podemos disputar, pues vendremos a disfrutar”.

También en la terna de favoritos tiene que estar Josep Betalú, el corredor más laureado de las Titan World Series, con cinco pruebas en su palmarés. “Me gustaría tener esta carrera. Es casi como algo personal mío. Creo que llego bien. He entrenado bien y espero no tener la mala suerte que he tenido otras veces aquí", explicó.

Otros de los grandes favoritos son Konny y Vera Looser, cada uno en sus respectivas categorías. La corredora namibia cree que su estado de forma es “mejor” que el que tenía en la ŠKODA Titan Desert Morocco, cuando fue segunda en la general. “Creo que entonces mi estado de forma no era el mejor, pero hoy diría que estoy incluso más fuerte. Me gusta el recorrido, pero tendremos que esperar a ver cómo va todo".

Konny Looser, por su parte, siente que el formato de la prueba almeriense se le ajusta incluso más que el de la ŠKODA Titan Desert Morocco, de la que es doble ganador: “Creo que esta carrera se adapta mucho mejor a mis cualidades, con muchos más metros de subida y sin navegación”.

Dos grandísimos deportistas, pero alejados por lo general de la mountainbike, harán su debut en la ŠKODA Titan Desert Almería. Son el corredor de Euskaltel Euskadi Luis Ángel Maté y el piloto de Moto GP Maverick Viñales.

El ciclista marbellí reconoce que viene a vivir una experiencia “diferente", pero también que “cuando te ponen un dorsal, a todos nos gusta correr”. “Vengo aquí para correr con profesionales, pero también con populares, que es un contacto que en el deporte profesional cada vez perdemos más”.

Viñales, que acude a la prueba como embajador del equipo ŠKODA, agradece la oportunidad que le brinda esta prueba de mostrar su “relación” con la marca checa. “Representan muchos de los valores que tengo en mi vida y llevábamos tiempo queriendo dar a conocer nuestra relación”.

La primera etapa

Más de 100 kilómetros y ya los primeros retos para el pelotón. En el ámbito deportivo, el viento puede marcar el desarrollo del día, teniendo en cuenta que el pelotón rodará junto al Cabo de Gata durante muchas horas.

La segunda mitad será muy técnica, con descensos y tramos bastante arenosos que obligarán a los corredores a mantener un ritmo constante y encontrar bien su desarrollo.