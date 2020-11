Entre medias de grandes actuaciones, un partido (casi) perfecto, con un primer set inmaculado, frente a Río Duero Soria: “Eso se produce pocas veces”. Colito no evita su humildad, ni falta que le hace, porque además es un elemento que lo define sobre la pista y fuera de ella, haciéndolo un jugador y una persona especial. Está contento, y no es para menos, en los dos ámbitos, el individual y el colectivo, como un opuesto temible dentro de un equipo formidable que empieza a ofrecer unas rachas de juego del más alto nivel. Este Unicaja Costa de Almería no se parece en nada al del inicio de la competición, tal y como se esperaba, y puede que el internacional encarne la evolución que se ha seguido: “Me siento, personalmente, muy, muy bien, cada vez más cómodo, mejor física y anímicamente, porque las cosas van saliendo poco a poco, y en lo referente al grupo, también”.

Colito sabía dónde fichaba y tenía las nociones claras del nivel de plantilla que iba a estar a su lado: “Siempre se ha dicho, que tenemos un equipazo, que tenemos un gran nivel para estar peleando en la zona de arriba, y paso a paso vamos entrando en esa dinámica, y vamos mejorando cada semana”. Y sí, pies en la tierra, incluso cuando se roza el 90% de acierto atacante, haciendo punto todo lo que se le manda, y aportando en bloqueo y en saque, como sucedió frente al conjunto soriano, desde el que llegó a Almería: “Al final de esos partidos salen muy pocos, digamos, tan, tan perfectos, pero al fin y al cabo es un partido más, contento por la victoria en el ámbito personal, pero a ver si lo consigo repetir más veces”. Es consciente de que va a ser “muy difícil”, pero este Augusto Renato se ve, y es lo importante, capaz de firmar la mejor ‘obra de arte’ cada fin de semana.

Sabe, además, que los grandes de su posición, como a él se le considera, asumen la responsabilidad de aparece en los momentos decisivos, tal y como hizo contra el Conectabalear CV Manacor siete días más tarde, este pasado sábado: “No solo yo solo en ese crecimiento personal que estoy experimentando, sino que me van dando más confianza desde el equipo, yo también voy para arriba, y es la dinámica que se debe seguir, que es la más importante; esperar ahora seguir manteniendo la línea ascendente que llevamos, es lo que toca, para llegar al final de temporada lo mejor posible”. Y es que ante los manacorenses se produjo un poco de todo, pero pesando más que nada lo bueno, completando un partidazo de carácter y calidad: “Al plantear el partido nos esperábamos un rival muy difícil, que tiraría desde el principio, que en su casa es fuerte y que saca muy bien, también en ataque”.

LOS AHORRADORES RECIBIRÁN ESTE SÁBADO A IBIZA USHUAÏA VOLLEY A LAS 19:00 HORAS

Con la premisa de contrarrestar todo eso, añadiendo que este equipo “cuando está motivado rinde muy alto”, Unicaja Costa de Almería llegó para hacer su partido, con la idea de “parar esas virtudes, y así empezamos, no entraron muy bien porque se hizo muy bien nuestro trabajo, luego en el tercer set bajamos nosotros la intensidad y ellos lo aprovecharon para crecer, y claro, por eso fue para su lado, aunque sí que supimos mantener ese pulso y llevarnos la victoria”, narra textualmente. No solo la victoria, sino la actitud incluso cuando no se está cómodo y las cosas no salen, tal y como sucedió en ese tercer set referido, en el que se hizo una remontada que no se pudo completar: “Si se pierde, se tiene que perder bien, dándolo todo y dejando el alma en el campo, y creo que nuestro equipo nunca se da por vencido, pase lo que pase en el otro lado de la red, sigue tirando, y eso es muy positivo”.

Pero como la Superliga Masculina de Voleibol 2020/2021 es la más fuerte de todos los últimos años, va encadenando examen tras examen para los ahorradores, que siguen estudiando para sacar las mejores notas posibles. Así, este fin de semana a Almería llega un poderosísimo Ushuaïa Ibiza Vóley, posiblemente el club en el que más se cumple lo de no ser acorde a la realidad de su voleibol la posición en la tabla clasificatoria: “Es un equipo muy peleón, eso siempre lo ha tenido, además de que todavía no estaban todos, que si faltaba uno u otro, pero al final ya sí, se ha cerrado y es muy fuerte, aunque nosotros tenemos que seguir mirando primero nuestra parte del campo y ser nosotros lo que marquen el ritmo del partido, porque así es como seguramente vamos a tener bastantes opciones de llevarnos la victoria, y que no nos hagan mucho daño”.

Para Colito, es además este partido una oportunidad de consolidarse arriba y abrir un poco de brecha con los puestos de mitad de clasificación: “Lo que la gente solía decir sobre los equipos que íbamos a estar arriba más o menos se está cumpliendo, excepto por ahora Guaguas porque ha tenido el parón, pero hay que demostrarlo, hay que marcar la diferencia respecto a los equipos que van por detrás, sabiendo que Ibiza va a acabar por estar arriba también”. Será sin público, esta vez obligado por las nuevas restricciones: “A la afición le digo que no siga apoyando en las redes sociales, hay que ser conscientes de la situación actual, que vean el partido en el streaming y que nosotros seguiremos dando nuestro cien por cien para que puedan ver espectáculo, aunque no sea en el pabellón y sí desde casa”. Por último, mensaje a Ignacio Sánchez, que fue primero su lanzadera y ahora torre de control de vuelo: “Me da mucha confianza, cada vez más, me voy sintiendo cómodo y espero mejorar bastante más esa conexión con él”.