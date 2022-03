El sosiego o la angustia pasan por el Pulpileño-Eldense

La situación clasificatoria del Atlético Pulpileño invita a pensar que cada uno de los 11 partidos que le restan para finalizar la temporada en el grupo 5 de Segunda RFEF resultará decisivo, con independencia del rival que tenga enfrente. Ubicado justo en el límite entre la permanencia y el descenso, lo que implicaría jugárselo a todo o nada en una promoción que nadie quiere, la visita este miércoles del CD Eldense, para recuperar el partido que fue aplazado en la jornada 22 por positivos covid en la escuadra alicantina, puede suponer recibir un chute de oxígeno con el que armarse para el tramo decisivo o, por contra, ahondar en la asfixia. El encuentro arrancará a las 19:00 en el estadio San Miguel.

El equipo de Sebas López ha contado con un día más de descanso que su rival, tras haber adelantado el partido que empató en casa ante el Real Murcia (0-0) a la jornada del sábado. El Eldense, por su parte, tuvo que jugar el domingo, cuando sumó igualmente un punto en el Santo Domingo de El Ejido (1-1) en un partido, como el que del Pulpileño, de considerable desgaste físico. Las fuerzas, no obstanten, estarán igualadas cuando eche a rodar el balón y ambos equipos saldrán con el principal objetivo de alcanzar una victoria vital para sus respectivos objetivos.

Tras empatar en el campo del Poli El Ejido, el Eldense salió este domingo de la zona del play off, lo que lo convierte en más peligroso si cabe

Y es que si el cuadro de Sebas López aspira a utilizar esta 'bola extra' para dejar el puesto de promoción y alejarse todo lo que pueda del descenso, de lo que se alejó el Eldense este pasado domingo fue de la zona de play off, que había ocupado ininterrumpidamente en las últimas jornadas. Su empate en El Ejido propició caer a la séptima plaza, igualado con el Alzira a 34 puntos, y ubicarse a dos unidades de la ansiada quinta plaza, en poder ahora del Mar Menor (36). Ese horizonte de recuperar lo que era suyo convierte, si cabe, en más peligroso al equipo de José Juan Romero.

La dinámica del Eldense, con todo, no es buena en las tres últimas jornadas, cuando únicamente ha podido sumar un punto (el empate en El Ejido), después de haber caído contra el Socuéllamos (0-2) y el Atlético Levante (1-3), en ambos casos en su estadio. La trayectoria reciente del Pulpileño es casi calcada: derrota (La Nucía, 2-0), derrota (Hércules, 2-0) y empate (Real Murcia, 0-0). Esto significa que el equipo de Sebas lleva tres partidos completos sin marcar, aunque no debe obviarse que se ha medido a tres equipos que actualmente estáan en zona play off.

La cercanía del partido anterior y del siguiente motivará que Sebas realice algunos cambios en el 11 inicial, aunque ni mucho menos se espera una 'revolución', ya que no cuenta con una plantilla especialmente larga de efectivos.