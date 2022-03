Lo que la suegra no ve

Para comenzar, una reflexión que reflejé en estas líneas: los dos conjuntos que asciendan de forma directa empatarán y, sobre todo, perderán varios partidos hasta el final de la competición. Hace ya un mes de aquella aseveración y los puntos que se han dejado los tres primeros clasificados desde primeros del mes de marzo han sido cuantiosos.

Por eso, ni conviene confiarse cuando se obtiene una pequeña ventaja en la clasificación, ni tampoco venirse abajo cuando el máximo rival y tercer clasificado, el Valladolid, vuelve a estar a un punto. Por cierto, un Valladolid que este domingo acabó pidiendo la hora ante el colista y que ya venía de perder dos partidos consecutivos. Basta ya de tanto tremendismo al estilo almeriense con un equipo que está, a día de hoy, en posiciones de ascenso directo.

Dicho esto, vayamos a analizar el choque ante el Girona. En la previa del partido Rubi repitió aquello de lo linda que está la competición. De bonita nada míster, le vuelvo a decir que no hay nada más placentero que ver a la UDA a diez puntos del tercer clasificado, juegue mejor o peor al fútbol. Déjese ya de buenismos futbolísticos y vayamos a hacer el mayor daño deportivo al contrario, que para eso le pagan, para vencer de la forma que sea.

También comentó el técnico rojiblanco que estaba madurando el once inicial, a sabiendas de que todos sus jugadores estaban bien, y que elegiría a los mejores para partir de inicio. Pues la primera en la frente, porque el centro del campo no funcionó. Sin duda, la obligada baja de Samú se notó sobremanera; tanto criticar a este jugador, y cuando no está su vacío es imposible de cubrir. Aún así había soluciones, pero no la de contar con un irregular Robertone recién salido de una lesión.

¿De verdad que no hubiese aportado más Arnau como se vio en la segunda mitad, máxime cuando su mejor virtud ofensiva hubiese complementado a Sousa? ¿Y lo de Pozo? Sí, soy de los que dijeron de contar alguna vez con el lateral sevillano más adelantado, pero resulta que a Appiah se le ve muy enchufado en los últimos choques, como se comprobó en los minutos que estuvo sobre el campo. Entonces, ¿fue el mejor once inicial el que maduró Rubi?

Para rematar la faena, el cambio en el descanso. Un apático Lazo, que últimamente no da una a derechas, para resolver la papeleta. Otro error más. Y en el momento de lanzar el penalti provocado por Appiah, el primero en la lista era De la Hoz, que en Águilas tuvo la fortuna de clasificar a su equipo para la siguiente ronda de la Copa, tras convertir un horrendo penalti por la escuadra de los que entran uno de diez. Lo de Villar a continuación, otro esperpento.

¿Es que el técnico no tenía sobre el campo un mejor especialista? Rubi sabía que Lazo era quizá el lanzador más adecuado que había sobre el campo en ese momento. Con la UDA el gaditano ya ha lanzado con éxito alguna pena máxima. Otro despiste tremendo fue el hecho de dejar sin vigilancia especial a Samu Sainz. Daba vergüenza ajena ver cómo recibía el exjugador de la UDA siempre solo, a placer, sin nadie que le encimara. Por todo ello y por más detalles, ¿qué partido planteó Rubi? ¿El mismo que suele diseñar a la hora de ejecutar los saques de esquina?

Me parece muy bien cómo lleva el vestuario el técnico catalán, y como indiqué al comienzo, los favoritos perderán más partidos, pero Rubi no debería cometer más errores de bulto si además las ausencias son tan importantes. En los momentos más delicados es cuando la sagacidad de un entrenador debe aparecer, si no podríamos pensar que Sadiq, Ramazani o Samú tapan lo que la suegra no ve.