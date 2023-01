2022, un sueño hecho realidad

Lo que se vislumbró en el partido amistoso ante la Lazio se ratificó en Cádiz, pues parece que a la UDA le ha venido de perlas el trabajo realizado durante el Mundial. Al conjunto rojiblanco, que ya transmitía buenas sensaciones en las últimas jornadas antes del parón, se le vio compacto y posicionado a la hora de ocupar racionalmente el terreno de juego.

Otro cantar sería el plus que se necesitó para terminar de rematar la faena, no solo por las ocasiones falladas, que tampoco fueron muchas, sino por la sensación de superioridad sobre el terreno de juego que no se plasmó en el área contraria al ser las opciones elegidas por los de Rubi, dentro de dicha área, poco hirientes para el rival. No importa, aunque parezca mentira a veces la confianza y la buena rutina al interpretar un sistema conceden a la larga más puntos pese a que en alguna ocasión parezca que se pierdan, como en Cádiz.

Además, dos jugadores llamados a ser decisivos no jugaron en el Nuevo Mirandilla, Ely y Suárez. Con el brasileño en el campo puede que la jugada del tanto gaditano hubiera estado mejor defendida, dado su potencia con la testa, mientras que con el colombiano puede que alguna de las jugadas que llegaron a las inmediaciones de la meta contraria se hubiera transformado de posible a real. Además, me apostaría lo que fuera a que vendrán en enero al menos dos refuerzos con el fin de asegurar una permanencia que, como he indicado varias veces, se hace indispensable para el proyecto de Turki en su primera temporada en la máxima categoría.

En este mismo mercado de invierno recién comenzado se debería convencer a Pacheco para que permaneciera en Almería. La ausencia del meta extremeño en Cádiz corroboró lo que se suponía, que hay un problema real, ya que Rubi comentó tras el choque que el estado anímico del guardameta no es el mejor. No haría bien Pacheco en abandonar la disciplina rojiblanca, desde luego yo no lo haría, ya que la UDA es un valor en alza y en él Pacheco se puede convertir en piedra angular del proyecto que se otea en el horizonte. Vuelvo a poner el ejemplo de Courtois en el Madrid, cuando esperó su momento de alcanzar la titularidad. Uno ya ha observado demasiadas situaciones en el fútbol y puede que Pacheco se esté desesperando en demasía.

Se fue un 2022 increíble para el fútbol, sobre todo si se es de la UDA. El ascenso clave para el futuro del club se logró y los proyectos se reactivaron, además de acabar el año en Primera con una puntuación en la jornada 15 con la que casi ningún equipo descendió al final de la temporada. ¿Qué más podemos pedir los aficionados que hemos sufrido las penurias de antes del último ascenso a la LFP? La verdad es que está siendo un sueño hecho realidad. Que este 2023 sea aún mejor. Por pedir, que no quede...