El sueño de ir con tu país a un Europeo

Natural de Andorra la Vella, Cruz llegó esta misma campaña a una disciplina rojiblanca en la que asegura sentirse "muy bien ahora mismo, aunque al principio me costó un poco". Almería no era una tierra desconocida para el joven futbolista andorrano, ya que su padre, Francisco, es de Macael. "Vi conveniente venir aquí a jugar, les hacía mucha ilusión a mis abuelos. Mi familia esta muy contenta de que juegue en Almería", asegura Unai, cuyo referente en el mundo del balompié es Cristiano Ronaldo, "por su trabajo y ambición".

"Anteriormente ya estuve tres años con la sub-16 de Andorra, pero este sería el torneo más alto al que he ido nunca. Nuestro objetivo es salir a competir, a tratar de sacar buenos resultados y aprender. Sabemos que no podemos aspirar a mucho más teniendo en cuenta que nuestros rivales de grupo son Italia, Croacia y Armenia, que son selecciones muy superiores a la nuestra", comentaba ayer viernes para este diario el centrocampista de 16 años de edad que milita en la UD Almería que compite en el Grupo XIII de la Liga Nacional de juvenil.

Los veranos en San Juan de los Terreros con la familia de Macael

El joven futbolista de Andorra, tras su etapa en Barcelona, no llegó a la provincia de Almería a ciegas para enrolarse en una nueva aventura futbolística. Su familia paterna es de Macael y Unai recordaba durante su entrevista a este diario, un día después del fallecimiento de su abuelo, que "he veraneado en San Juan de los Terreros con mis abuelos". El rojiblanco le tiene un gran cariño a Almería, donde recalca que "la gente tiene un carácter muy abierto, es mucho más fácil sociabilizar. Eso es lo que más me gusta de aquí, su gente". Como no puede ser de otra forma, también es consciente de que la provincia almeriense es muy distinta a su país natal, "sobre todo por el clima". Pero ahora Unai Cruz está en Almería y espera labrarse aquí un futuro en el mundo del balompié, contento "por tener cerca a parte de mi familia". Estudiante de bachillerato de sociales, siempre ha tenido claro que iba a dedicarse "a algo relacionado con el deporte", donde espera seguir creciendo tanto a nivel de club como de selección.