Un sueño olímpico

Con solo 12 años se convirtió, en 2014, en la primera gimnasta almeriense en proclamarse campeona de España. Hace un año, con 15, salió de Almería rumbo al Centro de Tecnificación que el Consejo Superior de Deportes tiene en Palma de Mallorca y sueña con llegar a formar parte de la selección española en unos Juegos Olímpicos. Ángela López Vara ha pasado las vacaciones en casa, en Almería, pero la semana que viene volverá a ponerse la ropa de gimnasta para comenzar la pretemporada en territorio balear.

Este mes de julio, Ángela se proclamaba de nuevo campeona de España de gimnasia artística en Guadalajara con el club Xelska, dirigido por el técnico del centro de tecnificación, Pedro Mir. La joven gimnasta almeriense, ahora con 16 años, se colgaba la medalla de oro en suelo y sacaba también bronce en paralelas y barra, después de un comienzo dubitativo en esta última, su modalidad preferida y a la vez en la que más nerviosa afirma ponerse.

"Estaba muy nerviosa, empecé por descanso y por barra, pero no me salió muy bien porque me caí y estaba decaída", reconoce Ángela, que tuvo que recibir el ánimo de sus entrenadores porque "no podía estar así en el primer aparato, quedaban todavía tres".

Le costó, pero lo logró. Había hecho bronce en barra, pero seguía pensando en el error que había cometido. "En el calentamiento de suelo no iba bien, pero me tranquilicé y salí a competir", recuerda. El resultado, medalla de oro.

Antes de ir a Guadalajara, Ángela ha pasado por los campeonatos de Mallorca, Baleares y Andalucía. También ha participado en las dos ligas españolas, aunque debido a una normativa de la federación no podía competir en más de un aparato al considerarse una gimnasta "fichada". "Hasta el segundo año no pasas a pertenecer al club a todos los efectos", explica. Acudió también como "fichada" a una competición en Alemania con el club Tittmoning, que colabora con el Xelska.

Ángela, que comenzó probando varias actividades, se decantó por la gimnasia en cuanto la probó, con apenas cinco años en el Stella Maris, animada por su madre, Mar Vara. Al Centro de Tecnificación llegaba hace un año desde La Salle con la categoría de gimnasta de Vía Olímpica con nivel 8 y su próximo objetivo es "entrenar para ser un nivel 10 y ya sí competir con gimnastas de la selección española y poder ir a alguna competición con la selección".

En su cabeza, "ir a un Europeo, un Mundial o unos Juegos Mediterráneos", pero también, por supuesto, "los Juegos Olímpicos". "Es difícil, pero este año veremos mi progreso y si voy a mejor". Una progresión que sí ha sido notable en el último año, en el que se ha notado el incremento de horas de entrenamiento. "Lo que entreno en Mallorca en un día es lo que entrenaba aquí en toda la semana", dice. Son siete horas de entrenamiento diario, cuatro y media jueves y sábado y descanso los domingos. Los primeros días fueron los más difíciles, sin su familia -que tiene que asumir los costes de su estancia y manutención al no contar Ángela con patrocinador y ser de fuera de Baleares- y con explicaciones en catalán intercalándose con las que eran en castellano.

"Ya sí lo entiendo todo", asegura. Y para Mallorca parte de nuevo la semana próxima. En gimnasia artística, a los niveles a los que se desliza Ángela, también hay pretemporada. La selección española y los Juegos Olímpicos son el objetivo.