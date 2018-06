"Tengo la suerte de estar en un gran club, pero es difícil triunfar"

-¿Cómo está pasando estos días en Almería?

-Lo primero desconectando, obviamente, y disfrutando de la familia como suelo hacer cada verano, pero sin olvidarme que tengo que seguir entrenando y recuperando el hombro, ya que he pasado una temporada difícil con la lesión, y tengo que comenzar la pretemporada a tope.

-Unas vacaciones con poco descanso, por lo que comenta...

-En el nivel profesional siempre hay tiempo de descansar, pero sin olvidarnos de que dependemos de nuestro cuerpo y hay que mantenerlo al cien por cien.

-Este año el filial colchonero ha quedado en décima posición en el Grupo I de Segunda B. ¿Cómo valora a nivel colectivo la temporada 2017-2018?

-Creo que ha sido una buena temporada, porque al fin y al cabo éramos unos recién ascendidos. Hemos hecho una buena campaña en Segunda B, con chicos jóvenes que han dado la talla.

-¿Y a nivel personal?

-El verano pasado entrené aquí, como siempre hago en Almería, para llegar de la mejor posible. Me gané el puesto, jugué los cinco primeros partidos, pero el técnico decidió quitarme de la titularidad y a los dos partidos tuve la mala suerte de lesionarme del hombro. Ha sido una temporada difícil y espero que esta que está a la vuelta de la esquina vaya mejor.

-Cada vez es mucho más difícil ganarse el puesto en la portería de los equipos del Atlético de Madrid...

-Los años pasan y cada año soy más maduro, pero hay gente que viene apretando de atrás y no hay tiempo para relajarse.

FUTURO "EL ATLÉTICO CUENTA CONMIGO, PERO NECESITO TENER CONTINUIDAD Y SE ESTÁN VALORANDO LAS DISTINTAS OPCIONES"

-¿Sigue entrenando con el primer equipo?

-Eso menos, porque al estar con la lesión casi no pude entrenar con ellos este año.

-Pese a tener contrato con el club colchonero hasta 2020, ¿ha valorado buscar otro destino?

-Se está valorando la opción de salir cedido. El Atlético de Madrid cuenta conmigo, pero he llegado a un punto en el que, entre unas cosas y otras, no he tenido continuidad y este año necesito jugar y la decisión que tome no me puedo equivocar.

-Según hemos podido saber, habría equipos como el Real Betis o la Balompédica Linense, curiosamente donde jugó su padre, que están mostrando interés...

-Sí, hay algunos equipos. Sea donde sea yo quiero ir para jugar, aunque obviamente en ninguno te lo aseguran cien por cien. Estoy entrenando, estoy preparado y quiero que esta sea una gran temporada.

-Lleva en Madrid ocho temporadas, ya está más que ubicado. ¿Cree que le costaría empezar de cero ahora en otro lugar?

-Tengo la suerte de estar en un gran club, con el que voy a encarar una novena campaña, pero sé que es muy difícil triunfar allí. Tarde o temprano eres consciente de que salir es una de las opciones. Si es este año, saldremos con la idea clara de que esto no se para ahí y trataremos de que nos vaya de la mejor manera.

OPTIMISMO "TARDE O TEMPRANO ERES CONSCIENTE DE QUE SALIR ES UNA DE TUS OPCIONES Y NO PASA NADA, LA VIDA NO SE PARA AHÍ"

-¿Qué le pide al próximo curso a nivel personal?

-Sobre todo mejorar, pero ya tengo que ser ambicioso y necesito jugar. Minutos, sobre todo para olvidarme de la lesión de hombro y ganar confianza y continuidad.

-Estará estos días atento al Mundial, donde juega David de Gea, al que siempre ha considerado uno de sus ídolo. ¿Qué opina de las críticas que está recibiendo su homólogo con la selección española?

-Yo soy el primero que lo trata de defender, porque está pasando por un momento en el que no está teniendo confianza. Todos sabemos que es el mejor portero español ahora mismo y creo que entre los tres mejores del mundo, así que tenemos que estar con el. Queda mucho Mundial para nosotros, esperemos, y nos va a ayudar a estar en la pelea.

-¿Ha soportado usted una etapa de críticas similar?

-Las críticas siempre están ahí, porque es una posición muy complicada.

MUNDIAL "DE GEA ESTÁ EN UN MOMENTO DE NO TENER CONFIANZA, PERO ES EL MEJOR PORTERO ESPAÑOL AHORA MISMO"

-No puede faltar la pregunta de todos los años... ¿Le gustaría jugar en el equipo de su tierra?

-Me encantaría, es una puerta que nunca he querido cerrar, sería un placer defender la camiseta de mi tierra. Le deseo lo mejor a la UDA y espero que pueda ascender a Primera.