El 'supercabreo' de David Cabello: "Perdimos dos puntos"

David Cabello no pudo ocultar su enfado después del partido ante el Recreativo Granada, que el Poli El Ejido solo pudo empatar, pese a haber hecho muchos méritos para llevarse los tres puntos. Enfado no con sus jugadores, que hicieron "muchísimas cosas bien" y "merecieron la victoria" a ojos dle entrenador. Enfado por la afición, por no haberles podido brindar "una alegría que está muy falta de ellas". No obstante, el míster celeste se sigue mostrando optimismo por el crecimiento del equipo: "Lo mejor está por llegar, vamos a dar muchas alegrías"

ENFADO: "Me voy supercabreado, porque creo que perdimos dos puntos, que eran muy valiosos y además merecidos. El rival tan solo tiró una vez a puerta y nosotros tuvimos innumerables acercamientos y ocasiones. Hicimos muchísimas cosas bien, que no es fácil en la cuarta jornada de liga. Fuimos muy superiores al rival en todas las facetas del juego, dominamos, tuvimos el balón, generamos espacios y situaciones para que nuestros jugadores estuvieran de cara... Para mí es un partido que se nos escapa, porque el Granada, quitando el acierto de la jugada del gol, ni se aproximó a la portería".

PACIENCIA: "Los puntos son muy importantes para nosotros porque queremos estar lo más arriba posible y la gente de arriba se nos escapa, pero habrá que tener paciencia y tranquilidad. Seguimos creciendo y mejorando, y espero que el próximo domingo en Cartagena podamos conseguir los tres puntos, que ante el Recreativo fuimos merecedores de ello y el marcador no lo reflejó".

LA TABLA: "Cualquier resultado a día de hoy te ubica mucho más arriba y mucho más abajo en función del mismo, así que es mejor no mirar la clasificación. Me quedo con todo el trabajo que venimos realizando, con las mejoras experimentadas en el juego, el alto nivel demostrado en la fase defensiva para contrarrestar las fortalezas del rival, que no se vieron, más allá de ese envío de un futbolista con mucho talento como Mario, que puso un balón a nuestra espalda y no supimos seguir la marca. El empate creo que es injusto, pero el fútbol es así. No siempre gana el que hace más méritos, aunque fuimos sobradamente merecedores de la victoria".

APOYO: "El equipo hizo un buen trabajo y la afición está con nosotros, lo demostró tras el partido mostrando su apoyo. Hay que corregir los pequeños errores que nos están penalizando y a seguir creciendo, que es el objetivo del equipo".

OPTIMISMO: "El equipo va a ir a más, porque lo vemos día a día, el crecimiento que hay en el trabajo que estamos haciendo, el hecho de que los chicos ponen todo de su parte para paliar las deficiencias que podemos tener en el juego y se va viendo día a día. Nos vamos muy tristes por mi afición, que viene a ver ganar a su equipo y no pudo ser, por eso me voy fastidiado, porque la final pides que apoyen al equipo y lo hacen, y nosotros no lo refrendamos con esa victoria que invita a que ellos sigan creyendo en el trabajo de los chavales. Estamos convencidos de donde queremos y vamos a estar; no voy a mirar jamás para abajo, todo lo contrario, voy a ser ambicioso. tenemos que demostrarle a nuestra gente que queremos estar arriba, que nos tienen que seguir arropando porque estoy convencido de que le va a dar muchas alegrías y vamos a disfrutar de una gran temporada. Le pido a la gente que nos dé el beneficio de la duda. Está lo mejor por llegar, estoy convencido de ello, y los chavales también. Les vamos a dar alegrías a nuestra gente, que está falta de ellas, queremos que la gente disfrute de una temporada preciosa".