El tenista almeriense Javi Barranco hace este lunes su debut en la hierba de Wimbledon

El tenista almeriense Javi Barranco hará este lunes historia al debutar en el torneo de Wimbledon, uno de los Grand Slam del circuito mundial de tenis. Lo hará desde la fase clasificatoria, a las tres de la tarde frente al argentino Facundo Díaz, con el sueño de avanzar en las rondas preliminares y conseguir uno de los pases al cuadro principal que comienza el próximo día 24 de junio.

“Estoy muy contento, jugar un Grand Slam es lo mejor que puede pedir un tenista”, ha reconocido Barranco, quien ha recordado que “en Roland Garros no tuve esa suerte, porque me quedé fuera, pero tuve fe en entrar en Wimbledon y lo he conseguido”. El almeriense recibió la llamada “a última hora, entré de los últimos”, pero “llegué a Londres, he podido entrenar y me he encontrado muy bien sobre la hierba”.

El almeriense confía en “dar lo mejor de mí y luchar hasta el final”. “Ir ganando partidos sería un sueño, llegar a ese cuadro final y dejar a Almería en lo más alto”, ha comentado Barranco, quien ha agradecido su apoyo “a amigos, familiares y patrocinadores, que son los que hacen posible que hoy esté aquí”.

Javi Barranco cuenta en su palmarés con once títulos individuales, el último de ellos, el M25 de Rovinj, en Croacia, en el mes de marzo, primero de este año. En el apartado de dobles, el almeriense cuenta con una decena más de títulos.