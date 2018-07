"Estoy tranquilo, el club está haciendo un equipo compensado"

-¿cómo se llevan las concentraciones de pretemporada?

-En las concentraciones no suelo dormir mucho porque no me deja la cabeza. Hay muchas cosas que trabajar y mucho en qué pensar buscando soluciones. Vemos vídeos de los jugadores que tenemos para observarlos al grabar los entrenamientos y no me apetece dormir mucho.

-Es su primera oportunidad como técnico profesional y parece querer exprimirla al máximo...

-La responsabilidad es mayor, pero incluso en el filial lo vivía de esta manera. Es mi oportunidad y la de que este equipo vuelva a resurgir y estamos concienciados de hacerlo lo mejor posible.

-¿Le queda tiempo para hablar con su pareja?

-Tras cenar lo primero que hago es hablar con ella y la niña, nos contamos cómo ha ido el día y qué vamos a hacer al día siguiente, pero durante el día ni un whats app. Se hacen los días largos y duros sin verlas.

-A los futbolistas también se les hace largo, ¿hay que tener mano izquierda?

-La cabeza es lo más importante y estamos encantados de la implicación de todo el mundo. Entendemos que haya momentos en que la gente quiera estar con la familia e ir a casa a recoger los últimos bártulos para la mudanza. Los recompensaremos con algún día libre.

-¿Qué no le acaba de encajar ahora mismo en el puzzle?

-Lo que más me preocupa son las pequeñas lesiones que estamos teniendo, las molestias que está habiendo que no le permiten entrenar a algunos jugadores y sobre todo la lesión de De los Reyes. Estoy contento con lo que tenemos y con lo que pueda venir aún. Creo que el club está haciendo un equipo bastante compensado y estoy muy tranquilo. Lo malo son estos problemas, normales tras tanta carga de trabajo.

-¿Cuál va a ser el estilo, la marca de la casa de esta UD Almería?

-Aún seguimos en periodo de observación, probando diferentes esquemas o sistemas que no hemos hecho anteriormente. Quiero que el equipo domine las diferentes fases del juego, que salga con el balón jugado desde atrás y haga un ataque organizado combinativo, pero no solo podemos controlar eso. También el juego directo y el contraataque para no ser previsibles.

-En los extremos parece que sí contará con velocidad para tener profundidad y verticalidad...

-Es lo que hablamos con la dirección deportiva. Queremos una plantilla compensada con extremos habilidosos y rápidos que den trabajo y músculo, delanteros que vayan al juego aéreo y al espacio o mediocentros de perfil defensivo y ofensivo. Esa plantilla se está creando, es un periodo de observación y los matices nos los tienen que dar los mismos futbolistas. Dependiendo de qué perfil elijamos para cada partido, jugaremos de esa manera.

-¿Le trastoca mucho los planes la salida de Pozo?

-Contábamos con la salida de Pozo porque él no quería estar aquí y todo futbolista que no quiera estar en esta plantilla, no está. No me preocupa que salga Pozo, es un gran futbolista que en momentos lo ha demostrado y en otros no, como todos. Ha sido un buen profesional y no hay nada que achacarle. Creemos que estamos firmando futbolistas que pueden suplirlo a la perfección y nos pueden aportar un plus en otras facetas del juego. Entonces su salida de momento no me preocupa para nada.

-Algunos lo veían como Messi y otros como un diamante por pulir, ¿usted qué tal lo valora?

-Hay debate. Es un futbolista muy vistoso para el espectador y lo entiendo. De ahí a que sea insustituible no lo creo porque no se ha demostrado en estas tres temporadas. Es muy joven, necesita estar en otro equipo y ahí tendrá que demostrar si da ese paso hacia adelante que le hace falta en su carrera. Pozo es pasado para nosotros y le deseo toda la suerte del mundo, pero tenemos que centrarnos en los buenos futbolistas que tenemos, que la verdad que estoy muy contento con lo que hay.

-¿Cómo lleva Sekou el examen?

-Me está sorprendiendo para positivo. Está muy concienciado de que es su oportunidad y tiene que aprovecharla, por lo que lo está dando todo. El paso de Tercera a Segunda es demasiado grande y difícil. Tiene que adaptar su juego, siendo más rápido y vertical, pero pone todo su esfuerzo. Estoy contento con su trabajo y creo que puede tener un hueco.

-En los entrenamientos se le ve bastante calmado...

-Nosotros somos muy autoexigentes y también con el grupo. El 80% de los entrenamientos terminados han sido increíbles en trabajo, intensidad y compromiso. Estamos muy satisfechos y no llega a hacer falta ese apretón desde el exterior porque ellos mismos lo están haciendo.

-Ya trabaja para la competición.

-Soy de los entrenadores que intentan llevar el entrenamiento a la máxima realidad posible. No me cabe entrenar de una forma y jugar de otra. Si queremos que el equipo presione arriba, sea intenso y vaya a todas... debe hacerlo entrenando.Luego lo que pase en el Carranza marcará de inicio. La presión tras pérdida es fundamental, todo parte de lo que suceda antes. Sufrir juntos es innegociable y la gente tiene que estar tranquila, luego los resultados marcarán las dinámicas, se ganarán y perderán partidos, pero se van a dejar la piel.

-¿Ve ya mejor clima laboral?

-En ese cambio de los últimos meses hay mucho trabajo detrás. Desde el presidente a la dirección deportiva y los empleados. Se han firmado muchos futbolistas y eso lleva mucho trabajo, no es fácil en nuestra situación y se dan pasos adelante. Nos merecemos por fin una buena temporada.