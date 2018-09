El último rojiblanco en llegar

No ha sido el primer rojiblanco, pero tampoco va a ser el último. El ciudarrealense Mario Mañas ha cogido el testigo que dejaron hace unos años Antonio Marín y Joaquín Fernández, y ha debutado con la camiseta de la Selección Española en un par de amistosos internacionales ante la potente Francia.

El mediocentro defensivo del juvenil de División de Honor de la Unión Deportiva Almería ha convencido al seleccionador sub'17 David Gordo, que en el primer partido lo sacó a jugar en el minuto 65 de partido y el segundo lo jugó de forma íntegra. Aunque Miguel Compán juega tanto en el centro del campo como en el centro de la defensa dada su versatilidad, en la concentración realizada en el Pinatar Arena de Murcia ha demostrado sus dotes de buen recuperador de balón y su gran físico desde la parcela izquierda de la defensa.

En principio, la prueba ha sido fructífera y Mañas sabe que tiene ahora que mantener el nivel si quiere optar al preeuropeo que tiene por delante la Selección Española sub'17. El de Ciudad Real se codea con los mejores futbolistas de su edad, de las canteras más prolíficas del fútbol español. Poco a poco, la rojiblanca está tratando de ponerse a su altura.

Es cierto que el Almería es un club que suele fichar futbolistas ya hechos para su filial, sobre todo ahora que está en categoría nacional, aunque en las bases también tiene a otros jugadores a los que captó gracias a los acuerdos con diferente clubes, sobre con carácter de vecindad. El manchego Mario Mañas, por ejemplo, llegó a la entidad almeriense hace cuatro temporadas, en categoría infantil, y su ascenso está siendo meteórico. Este año milita a caballo entre el juvenil de Liga Nacional y el División de Honor y si no viene ningún club grande con dinero por delante, en poco tiempo el filial le abrirá las puertas.

Una vez acabada la concentración y antes del regreso, Mario atendió a Diario de Almería para mostrar sus sensaciones. "Estoy muy contento por esta llamada, ha sido una experiencia maravillosa. Sí que me sorprendió la llamada y he tratado de hacerlo lo mejor posible para devolver la confianza que han puesto en mí", indicó por teléfono el manchego, que todavía no tenía asimilado del todo el gran paso que acaba de dar: "Me ha ido todo muy bien, me han salido las cosas de cara la verdad. Casi marco un gol en el primer partido ante Francia, pero el portero me detuvo un remate de cabeza después de una falta", concluyó.