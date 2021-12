Unicaja Costa de Almería buscará en Valencia cerrar el año 'inmaculado'

Unicaja Costa de Almería en su primera visita al feudo valenciano de Léleman Valencia en el último partido del año, correspondiente a la jornada 12 de la Superliga Masculina de voleibol, una cancha de gran tradición para el voleibol. Una sola victoria y diez derrotas, cuatro puntos en su casillero con estos tres últimos y el del tie-break fallido ante Arenal Emevé en la jornada 6, cuando tenía el partido dominado por 2-0, contemplan a los valencianos, frente a 32 puntos y once triunfos de once de los ahorradores, pero el voleibol, está claro, no va solo de números y sí mucho de momentos.

A los de Manolo Berenguel les ha costado sacar adelante sus últimos dos duelos contra Soria e Ibiza, pero lo han logrado aplicando su implacable regularidad y piensan en dar el último esfuerzo de cara a las merecidas vacaciones. A los de Fabián Muraco les envuelve un estado de euforia que querrán aprovechar antes del parón navideño, con el plus de ser los primeros en doblegar al líder invicto. Ese es el contexto quizá más a tener en cuenta.

Luego está el añadido de que se juega en la matinal del domingo (12:00) por primera vez en la temporada, tras haber jugado ese mismo día de la semana, pero por la tarde, en Melilla. El motivo es otro plus para los valencianos, que solicitaron el cambio por la retransmisión del encuentro a través de la televisión autonómica, así que quieren dar una buena imagen y seguir haciendo historia tras haber hecho historia. Eso sí, todo eso no se le escapa a Unicaja Costa de Almería, que ha dedicado parte de la preparación semanal a controlar la parte anímica de un encuentro que se sabe que será muy complicado. De hecho, hay también carga propia en la faceta mental, ya que se ha logrado acabar la primera vuelta invictos, y se abre el nuevo reto de llevar esa condición lo más lejos posible, con la mirada puesta en la Copa del Rey.

La plantilla más amplia de la Superliga, con 20 efectivos con ficha federativa, tiene no obstante ‘pilares básicos’ sobre los que sustentar su objetivo de permanecer en el máximo nivel. Mucho de ello pasa por las manos de su colocador, Vicente Monfort en su papel además de hombre fuerte y veterano que marca el camino. Cuatro fintas firmó el sábado pasado en la primera victoria del curso para los valencianos, con un 66% de ataque de su equipo. Vitor Amorín hace de mayor ‘artillero’ como la más fuerte apuesta del club, brasileño de 24 años que viene de Portugal y que ha jugado alguna vez de receptor esta temporada, pero que como opuesto hizo 16 puntos frente a Intasa, o los mismos en Boiro. Armando Dangel es el otro gran anotador, cubano fichado como opuesto, pero de buen rendimiento por la zona cuatro, donde más está jugando. Su pareja de receptor es Jesús Funes.

Se trata de un jugador argentino con gran experiencia y muy buenos números en la recepción, básico para que Monfort ‘alimente’ a sus centrales, que son de un modo habitual Vladis Nagiev, ruso que repite temporada en el club, e Iván Postemsky, otro argentino como fichaje para el debut en la élite y sobre el que se depositan muchas esperanzas valencianas, que cambió de equipo tras la final, de Intasa a Léleman. Javier Mengod fue el líbero en el triunfo frente a los gallegos, con minutos para el receptor David de Juan, quedándose sin saltar a pista el central Alejandro Ribas, ni el mítico receptor de la casa Fernando Mengod, ni el reconvertido para la ocasión en receptor Javier Izquierdo, ni el opuesto Javier Jarque, así como tampoco el líbero Joaquín Bernabéu ni el colocador José Ignacio Huerta.