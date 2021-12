Unicaja Costa de Almería: el secreto está en la sala de máquinas

La expresión ‘dar con (o en) la tecla’ es demasiado simple para explicar lo que está pasando esta temporada con Unicaja Costa de Almería. Ganar 12 de 12 partidos en la Superliga más igualada de los últimos años “no es fruto de la casualidad”. A esta afirmación se le puede poner como autor a cualquiera de los cinco profesionales del staff que acompaña a Manolo Berenguel.

Son los artífices de una fórmula perfecta, en tanto en cuanto ha logrado que el equipo permanezca invicto. Dicho esto, es más compleja la que muchos científicos del planeta coinciden en definir como ‘ecuación más bella’, la de Dirac: si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto período de tiempo y luego se separan, (…) de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Dicho ‘en verde’, los dos sistemas son plantilla y cuerpo técnico.

Enrique de Haro

Unidos en la día a día, extensión de la una en el otro, su ‘separación’ llega durante el partido, pero entonces es justo cuando están más juntos, cuando son solo uno en una relación de plena confianza. El más veterano en militancia en el cuerpo técnico de Unicaja Costa de Almería es Enrique de Haro, temporada 29 en las filas verdes y una institución del voleibol español, por lo que su valoración de la trayectoria del equipo hasta el momento “muy positiva”, se sostiene sobre un profundo bagaje de plantillas y proyectos: “Ser primeros en la primera vuelta cobra un especial interés durante esta igualada temporada de cara a unos cruces en la Copa del Rey que, si bien no te da la condición de favorito, si te genera una motivación extra”.

Además, “mantenerse invictos hasta el momento tiene un valor añadido teniendo en cuenta el corto periodo de preparación respecto a temporadas anteriores, junto a las inoportunas lesiones del principio, la incorporación tardía de una pieza clave, la del colocador, y, por último, el ya demostrado auge de los equipos rivales”, añade. De Haro considera que se tiene la fórmula y que no hay que cambiar nada hasta el final del curso: “Deseo mantener esta línea de trabajo tan bien aceptada por técnicos y jugadores, con el respaldo de la directiva y la afición, que está ilusionándonos a todos, y esta ilusión nos va a hacer disfrutar del camino; el final nos espera con una sonrisa”. Si ese optimismo brota de alguien tan experimentado, se puede soñar.

Guille Carmona

La base de esos sueños la sitúa Guille Carmona, que traslada el mérito de la buena marcha a los jugadores: “Es más que positivo porque los chicos están haciendo un gran trabajo no solo en los partidos, sino en el día a día, y ese esfuerzo diario por rendir al máximo, los sábados nos ha sacado adelante partidos muy difíciles y luego situaciones muy adversas con las bajas, en las que estábamos con set en contra en canchas muy difíciles”. A su juicio, también fruto de su trayectoria acumulada, “eso solo se hace de una forma, que es como un equipo”. Incide en ello: “Hay muy buen ambiente, muy buen compañerismo, la sintonía del equipo se nota, todo el mundo lo percibe desde la grada y desde fuera, si hay un problema entre ellos lo solucionan, nadie malmete y esa unión al final saca partidos y gana títulos”.

Su deseo es levantar algún entorchado, “y si no, al menos se va a luchar, porque este equipo lo que nunca hace es bajar los brazos”. Subraya la calidad humana en medio de la técnica y la física: “Tenemos una plantilla que está esforzándose mucho, ante las numerosas bajas han cambiado incluso su rol para sacar los partidos y se ha tirado del equipo; Igor llegó más tarde y Andrés lo hizo estupendamente estando él solo; qué decir de Pablo, el mejor opuesto de la liga; los tres centrales, de altísimo nivel y por eso rotan tanto; los receptores, mala suerte de Marlon, seguido de Raúl y Curro después… pero hemos podido seguir líderes e invictos, y se ha visto que ante situaciones adversas se hace una piña y se tira más fuerte”. Su resumen es de mensaje directo: “La definición es la palabra ‘equipo’, es un gran equipo”.

Pablo Ruiz

Respecto a Pablo Ruiz, muestra su satisfacción por su encaje en la dinámica y su aportación: “No podría haber mejor debut en Superliga y en el club a nivel personal; he encontrado mi sitio rodeado de un cuerpo técnico espectacular y creo que aun tenemos un camino muy largo que recorrer para mejorar y consolidarnos, pero cabe destacar el ambiente del equipo, el nivel de juego y el trabajo diario, espectaculares, porque hay un grupo de profesionales de un nivel altísimo”. Deja claro que “la racha de victorias no es más que el reflejo del trabajo del día a día”, y aplicando la misma norma lanza un aviso: “Estoy seguro de que el equipo seguirá mejorando a lo largo de la temporada”. Es de no conformarse, claro, y por ello espera “poder aportar más a la consecución de los objetivos marcados” de un “equipo súper profesional que se deja todo y trabaja de una forma excelente”.

Jorge Soriano y Raúl García

No hay mejor aval para la ambición: “Todo el trabajo se verá reflejado cuando llegue la hora de jugarse los títulos, donde esperamos que los jugadores estén en un nivel de forma altísimo”. Para ello una pieza clave es Jorge Soriano, que igualmente se suma a la satisfacción: “Muy contentos con el trabajo de todo el equipo, desde un principio comprometidos al 100%, luchando por los mismos objetivos que siempre persigue este club, que son estar peleando por todos los títulos y siendo conscientes de que solo hemos pasado la mitad de la temporada”. Mirada al frente, “ahora es cuando se decide todo, en esta segunda parte, y seguiremos luchando por ello”, ya que incluso en mala racha de lesiones se ha sido firme en el rendimiento: “Hubo tres tropiezos importantes, que gracias al trabajo de los jugadores conmigo y con el doctor, han ido remitiendo con muy buenos pronósticos”.

El último en incorporarse ha sido Raúl García Asensio, y con él Soriano ‘pide’ “no tener ningún sobresalto más y estar todos lo que resta de temporada”. Ha puesto en valor que “los jugadores están haciendo un buen trabajo, cuidándose y velando por su salud en cada entrenamiento para poder estar al 100% en cada partido”, con el difícil añadido de controlar el coronavirus. Velando por todos, otra institución del club y del deporte español, el doctor José García, da las claves seguidas hasta este momento: “Hemos intentando en lo posible hacer un grupo burbuja, dentro de lo que cabe, que todos los jugadores tengan su vacunación, y sobre todo la prevención, que es fundamental, aunque el virus es muy difícil de encasillar y no tenemos unos parámetros fidedignos para conseguir que haya una buena evolución”.

Se pidió, y ellos han cumplido, ser prudentes con las interrelaciones una vez que se acaba de entrenar y en los fines de semana”, porque “el virus está ahí y tendremos que convivir con él durante mucho tiempo”. García pide “que la gente se vacune y que se conciencie de que no todo es válido”. Respecto a la marcha deportiva, está encantado: “El equipo se ha compenetrado espectacularmente, se ha jugado a un nivel muy bueno y lo que más me ha llamado la atención y me gusta es el conjunto en general, esa interrelación que hay entre jugadores y cuerpo técnico, que es lo que hace que se haga más fuerte; por lo tanto, los resultados vienen de un trabajo bien hecho y no de la casualidad, porque si no hay esfuerzo no hay recompensa, y no se olvida que no se ha ganado la guerra, que queda mucho y este es el camino”.