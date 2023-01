El Unicaja prolonga su mala dinámica y cae en el clásico ante Soria (0-3)

El Río Duero Soria acabó por la vía rápida con las esperanzas de la grada del Moisés Ruiz, y del vestuario de Manolo Berenguel, de enderezar el rumbo competitivo en la cada vez peor temporada 2022/23 para el Unicaja Costa de Almería. El teórico favoritismo de los sorianos, avalado por los guarismos de unos y otros esta temporada, se evidenció sobre el parqué, con una contundente victoria por 0-3 para los castellanos, con holguras en los tanteadores de las tres mangas.

Este duelo, que pasa por ser históricamente el gran clásico del voleibol nacional, volverá a repetirse dentro de poco más de un mes, en los cuartos de final de la Copa del Rey, que justamente este año se celebrará en Soria, por lo que los ahorradores, cuya máxima aspiración a estas alturas del curso es poder clasificarse para el play off en la Superliga, habrán de medirse ante el anfitrión del torneo copero, quien este año ya le ha ganado los dos partidos ligueros.

El partido comenzó muy igualado y el primer set no arrancó a decantarse del lado visitante hasta que no avanzó el toma y daca en el marcador. Eso sí, después de llegar a un 10-10, a la mínima que el Río Duero logró ponerse por delante, ya no permitió que el Unicaja le volviera a alcanzar, administrando bien sus ventajas de dos o tres puntos. Lo rompió definitivamente con un parcial 1-4, pasando de 14-16 a 15-20, y de ahí al 20-25 definitivo.

El segundo tiempo fue un calco en lo referente al momento en el que se comenzó a romper, y de nuevo el intercambio de puntos llevó el duelo hasta el 10-10, que fue el último guarismo con igualdad antes de que Soria tomara la delantera (10-13) y rápidamente abriera una brecha insalvable (12-17). El electrónico no dejó luga a la duda con el 18-25 que certificaba el 0-2.

No quedaba prácticamente esperanza alguna para el tercer set, visto lo visto, una manga que, sin embargo, sí concedió un atisbo de ilusión en el partido, el único, cuando el equipo verde se colocó con dos puntos arriba en el tramo decisivo (18-16), después de haber logrado remontar deventajas de 3 puntos. Sin embargo, no fue más que un fugaz espejismo, ya que Río Duero logró primero igualar (19-19) y acto seguido acelerar (19-22) para que ya no se le escapara el triunfo (21-25).