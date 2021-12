Unicaja Costa de Almería sigue arrasando: gana en Valencia y suma 12 de 12

Unicaja Costa de Almería sigue a lo suyo y ya suma 12 de 12 en la Superliga Masculina de voleibol, tras doblegar por 0-3 al Léleman valencia.

Parón de Navidad en la Superliga y una semana de descanso para los ahorradores, que volverán a los entrenamientos entre los días 27 y 30, cuatro jornadas de trabajo antes de despedir un 2021 que se puede considerar excelente y ponerse a pensar en un partido clave como el que los medirá a Melilla Sport Capital. Todo eso se hace con la tarea muy bien hecha, invictos y sacando adelante situaciones complicadas ante la calidad de los adversarios. Una de las claves del éxito está siendo esa precisamente, el respeto absoluto al nivel de todos los equipos de la competición, sin mirar puestos en la tabla. De hecho, así se ha podido doblegar al magnífico Léleman Valencia en su mítica pista de Benicalap.

Los pequeños detalles decidieron un partido por la vía rápida jugado por la ‘vía lenta’ de un pulso constante, de mantener la calma y entender que la calidad local podía reflejarse en rentas a su favor. Sencillamente, se ha sabido manejar, una vez más, un contexto complicado, confiar en la fuerza del equipo y permanecer juntos. Gana la humildad de un grupo mayúsculo que se ha ganado unas vacaciones muy felices, y muchos motivos para soñar. Una vuelta completa y un partido más sin perder ha tenido, como siempre, a Pablo Kukartsev como máximo anotador, esta vez con 17 puntos y ‘controlado’ en ataque quizá mejor que nunca, pero con su profesionalidad como bandera para ser decisivo, añadiendo 4 bloqueos, el que más, y un ace. Le han seguido Juanmi González y el local Amorín, ambos con 12.

Este último ha sido el mejor sacador, con cuatro puntos directos, en medio de unos números muy nivelados entre ambos equipos. 10 y 8 bloqueos para almerienses y para valencianos, y así, respectivamente, 50% y 54% en recepción, 46% y 38% en ataque y 2 y 5 aces, son las cifras de un duelo compensado. La defensa también se hizo protagonista, dando grandes momentos en uno y otro lado de la red para que el público disfrutase de un buen espectáculo de tú a tú, de cuerpo a cuerpo, perfecto ejemplo de lo que está siendo la Superliga 2021/2022. Así, el mérito de esta victoria es equiparable al de no haber cedido en ninguna jornada y sumar 35 de 36 puntos, y la felicidad añadida de la vuelta de Asensio tras diez encuentros de baja. No han jugado, por no entrenar en la semana, ni Javier Jiménez ni Jorge Fernández.

FICHA TÉCNICA

LÉLEMAN VALENCIA: Postemsky (5), Monfort (4), Dangel (8), Ribas (4), Amorín (12) y Funes (5), más Javier Mengod (líbero). También jugaron De Juan (6), Javier Izquierdo (-), Huerta (-) y Fernando Mengod.

UNICAJA COSTA DE ALMERÍA: Juanmi González (12), David López (3), Pablo Kukartsev (17), Marlon Palharini (7), Miki Fornés (8) y Jovanovic (2), más Paquillo Fernández (líbero). También jugaron Portero (-) y Asensio (-).

PARCIALES: 23-25 (29’), 24-26 (32’) y 21-25 (26’).

ÁRBITROS: Patricia Gozálvez (Albacete) y Joaquín Barceló (Albacete)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Superliga Masculina de Voleibol 2021/2022, disputado en Benicalap Sur ante unos trescientos espectadores aproximadamente.