El Unicaja Costa de Almería vuelve con las pilas cargadas

Nueve días sin verse, desde el último partido del año, el sábado 17 frente a Rotogal Boiro, y el primer entrenamiento tras el parón vacacional, este martes 27 de doble sesión. Todo ese tiempo se ha dedicado a la familia y los amigos en los respectivos lugares de origen, y ha sido muy provechoso para los jugadores del Unicaja Costa de Almería, que ya están de nuevo en el tajo.

Por delante quedan cuatro días en los que coger el ritmo, más otros dos de una parada ‘sin desconexión’ para cambiar de año y una semana a tope con Valencia en el punto de mira. La ‘cuesta de enero’ es real para Unicaja Costa de Almería, rivales sucesivos de la máxima exigencia, perfecta preparación para la Copa del Rey. En el reencuentro, buen ambiente, ganas, motivación y determinación.

No se olvida lo que se ha vivido, así que este ‘nuevo comienzo’ será como aquel deseo tan extendido de ‘volver a empezar sabiendo lo que sé’. Se tiene todo lo necesario para firmar una gran temporada y una vez realizada la recarga mental, se va a por ello. Manolo Berenguel ha puesto en valor que “en la primera toma de contacto las caras han sido un poco diferentes y lo dicen todo”. El técnico ahorrador ha reconocido que “las sensaciones son muy buenas, se nota que han descansado, que se han olvidado y que han disfrutado con la familia”, pero sobre todo ha destacado que se percibe “ganas de volver al trabajo”. Se ha demostrado “en el “ejercicio físico intenso de circuitos de fuerza”.

Es la primera de las dos partes en las que se divide la jornada de regreso, con el entreno técnico por la tarde, que ha constatado que “físicamente vienen perfectos, se nota muy buen ambiente y con muchísima intensidad, algo que se transmite en el grupo, lo que es un plus de motivación”. Manolo Berenguel lo ha definido no como una toma de contacto, sino como “una vuelta al trabajo normal, porque ya estamos en modo competición”, y sí, “pilla la Nochevieja de por medio, pero el descanso es mínimo en esa fecha y ya no hay opción de viajar lejos, como ahora”. Así, “hay que olvidarse ya de festividades y tener en la mente la Copa del Rey, con un camino largo todavía en el que ajustar cosas”.

Respecto a la ‘cuesta de enero’, en la que se visitará Valencia, se recibirá a Soria, se irá a Melilla y se concluirá frente a Palma en el Moisés Ruiz, “puede decir mucho o no decir nada”. Lo ha explicado: “Si nosotros somos capaces de acabar con todas las victorias en esos partidos, nos vamos a crecer muchísimo, y si no nos va tan bien y seguimos con el tira y afloja, eso no significa que no lleguemos a la Copa del Rey y demos la sorpresa; el objetivo, las ganas y el trabajo están enfocados a darle la vuelta a la tortilla, en cambiar nuestras sensaciones, y con eso se cambiarán los resultados que hemos obtenido”. El balón se ha echado de menos, en relación a las ganas de reivindicarse como grupo.