El URA, a ganar para presionar hasta el final

Por un punto tan solo llegó la última derrota para el Unión Rugby Almería, la segunda de la temporada, ambas ajustadísimas, frente a Liceo Francés, y con ella se pasó a depender de lo que haga el club madrileño y de lo que sea capaz de sumar Jaén Rugby en las dos últimas jornadas de la primera fase.

Se cerró un extraordinario año 2022 de un modo ingrato para los méritos contraídos por los almerienses, tras haber hecho historia en la 21/22 e ir a por el ‘más difícil todavía’ en la 22/23 con un proyecto más humilde, pero que se ha ganado en el campo todo el respeto posible. De hecho, solamente se había caído en la ultimísima jugada frente al gigante Alcobendas.

Unión Rugby Almería tiene opciones de entrar entre los tres primeros, pero ahora no le vale con ganar sus dos partidos, sino que toca aguardar el pinchazo de Liceo y de Jaén. Esta jornada, la décima del Grupo C de División de Honor B, le lleva al Puerto de Santa María, siempre complicado, para vivirse un partido ‘a cara de perro’, muy duro, un derbi andaluz que siempre ha sido de ‘saltar chispas’. Hay que ganar, sí o sí, y que sea con bonus ofensivo, con toda la esperanza en que Alcobendas cumpla con su papel de favorito y doblegue al Liceo Francés, además de que Jaén no sume o no sume todo con Arquitectura.

En la clasificación los almerienses van quintos con 29 puntos, los mismos que los jienenses, que van por delante por el cómputo de victorias y derrotas. Con respecto al resto de coeficientes, todos favorecen a un URA mejor en puntos y en ensayos. En cuanto a Liceo, suma 32, a solo tres, y tiene que recibir al líder todopoderoso que solo ha sufrido en el Juan Rojas en lo que va de temporada. Cinco por delante, segundo, marcha Ingenieros Industriales, que en su caso va a recibir a Majadahonda y en lo que podría ser su clasificación matemática para el Grupo Élite y el descarte definitivo del conjunto majariego. Todo por decirse.

La opción primera de Unión Rugby Almería pasa por llegar vivo hasta el final y tener opciones de clasificación en su partido de despedida de esta primera fase la siguiente semana, en la que recibirá a CAR Coanda Sevilla, en la que Jaén Rugby visitará Cáceres, podría ser que ya descendido o con un hilo de ilusión, lo que cambiaría mucho el contexto del duelo, y en la que Liceo Francés irá al Valle del Arcipreste de Majadahonda, un partido que si bien puede no tener ni la más mínima incidencia para el ascenso, sí puede ser clave para la siguiente fase de permanencia. Dicho esto, URA a ganar para presionar hasta el final.