El URA luchará por tercer año seguido por el ascenso (29-12)

Tres de tres para Hernán Quirelli ‘Falu’ al frente de Unión Rugby Almería, pero en esta ocasión posiblemente con un mayor mérito por menor amplitud y potencial de plantilla, eso último siempre a priori, porque la realidad la dicta el campo de juego. Sí es cierto que las tres veces consecutivas que el equipo ha conseguido meterse en la lucha final por el ascenso, algo ‘habitual’ desde la llegada del técnico hispano-argentino, son muy diferentes en cuanto a contexto. La primera ‘sin pensarlo’, la segunda yendo a por ello y la tercera queriendo, pero sabiendo que la ambición podía no ir acorde a un proyecto en el que los jugadores de la casa tomaron mucho más protagonismo. Ha sido que sí.

URA se metía en el fin de semana último de competición de la primera fase sin que su destino despendiese de si mismo. Tenía que medirse al siempre duro CAR Coanda de Sevilla, que, ya sobre el Juan Rojas, recordó que siempre juega muy bien frente a los cruzados. Antes, el sábado, sus dos rivales directos por delante en la clasificación tenían en su mano cerrar su clasificación para el Grupo Élite. El que estaba empatado a puntos con Unión Rugby Almería, el Jaén Rugby, no falló y apalizó a Extremadura por 0-102, clarísimo bonus ofensivo que cerraba el paso a los de ‘Falu’. Sin embargo, Ingenieros Industriales se vio dominado por Arquitectura durante todo su partido y el marcador final de 37-27, para alegría almeriense, dejaba el pase a una victoria.

Así, Unión Rugby Almería saltó al césped del Juan Rojas sin necesidad ni tan siquiera de bonus ofensivo, sino pendiente solo de ganar un encuentro que se sabía que iba a ser realmente difícil. Un jugador superlativo, Leandro Rivero, una vez más tuvo mucho que ver con el final feliz almeriense, firmando una excelente actuación individual entre un encomiable nivel de concentración y juego general. El pitido final se produjo con un amplio 29-12 en el marcador que no debe conducir al engaño, porque costó mucho el poder lograrlo y que, además, salió muy ‘caro’ por una lesión de gravedad de Chema, al igual que con Pocho frente a Alcobendas, en la última jugada del encuentro.

Los posibles rivales

Finalizada toda la jornada completa de División de Honor B en los tres grupos, URA ya conoce a los rivales con los que buscará plaza para el playoff final por el ascenso. Del Grupo A han entrado Getxo RT, Gesalaga Okelan Zarautz K.E. y Mazabi Santander Independiente RC, por ese orden, el primero y el tercero conocidos del año pasado. La cabeza de Grupo B ha sido ocupada por Fénix CR Zaragoza, RC L’Hospitalet y Sant Cugat, segundo y tercero igualmente pasados rivales la temporada anterior. En cuanto al Grupo C, URA entra como tercero, siendo el primero el gran favorito de toda la DHB sin duda alguna, el Alcobendas, y segundo el Jaén Rugby. Esos nueve son los Élite.

Un partido intenso y difícil

El partido frente a CAR Coanda Sevilla fue intenso desde el inicio, con cierta tensión, lógica, por parte de Unión Rugby Almería, sabedor de lo que tenía en juego. En cuanto a los sevillanos, su papel en el Juan Rojas siempre ha sido excelente, sin que en esta ocasión fuese diferente. Muy bien plantado sobre el campo, con intensidad defensiva y concentración, mantuvo a raya a URA durante toda la primera parte, en la que incluso pisó más terreno rival que los locales. Los cruzados estaban bien en melé y en touche, pero sin precisión en el pase, con pérdidas, si bien supliendo esa falta de brillantez del ataque con solvencia defensiva. Mala suerte de CAR por la lesión prematura de Egea.

Los golpes cometidos por URA eran impulsados a touche peligrosa con buena patada y se tuvo que trabajar mucho dentro de la 22 propia. Sin embargo, constaba mucho el poder entrar en la 22 contraria. La presión del XV sevillano era buena y los robos eran constantes, después seguidos de posesión en el campo cruzado. Se empezó a tener rendimiento por superioridad manifiesta en la melé, y se superó, eso sí, una situación de peligro por error de placaje que se saldó con amarilla para Fede. En inferioridad fue Lea el que vio claro que había que abrir la lata, y lo hizo con un drop que sorprendió a la defensa rival cuando se pensaba que se iban a acumular fases de delantera.

Era el minuto 30 cuando llegó el 3-0, que daba más calma, y ya en la última jugada de la primera parte se confió en la melé para buscar el try. Podría haberse elegido palos, pero sin embargo se empujó, se abrió el oval y entró por el ala derecha Raffaini para un ensayo que completó con una magnífica patada el apertura Leandro Rivero. Había que seguir remando y además la segunda mitad comenzó con CAR Coanda siguiendo su guion anterior. De hecho, tuvo un golpe a palos para recortar que no entró, ello en el minuto 44. Para lamento absoluto visitante, en la siguiente jugada Rivero hizo una espectacular progresión, saliendo y avanzando muchísimos metros, provocando una melé a cinco metros y cercanía de un try que llegaría en la siguiente jugada.

El propio apertura jugó una patada a seguir a la derecha que cazó Raffaini, quien firmó su segundo ensayo del partido para dar más ventaja. Otra vez Lea estuvo acertado en el tiro a palos (17-0). El buen trabajo de CAR Coanda tuvo recompensa con un ensayo de alto nivel, trabajado en fases y con fluido juego a mano que premió la grada con un aplauso. No se acertó a palos y el marcador quedó 17-5. Partido muy vivo, URA en el otro lado acumuló touche, maul y melé buscando ampliar su renta para no complicarse la victoria. Se insistió en melé, pero no se sacó nada, ya en el último cuarto de hora, y finalmente fue Fede el que entró para culminar una excelente jugada a mano.

Una pérdida de URA en el centro del campo sirvió para el segundo ensayo visitante en carrera imparable, ese sí transformado, para el 24-12 a falta de cinco minutos. Había tiempo para más, y Emilio Arias, otro destacado, consiguió el try por la izquierda en la jugada en la que Chema cayó lesionado del codo, retirado con el aplauso general y el brazo en cabestrillo. El encuentro finalizó con el referido 29-12, sumando URA sus 38 puntos merced a un comienzo dubitativo de dos empates iniciales seguidos, suma de victorias, derrota de tinte cruel ante el más poderos de los rivales, pero ocho minutos por encima del tiempo, y la derrota que parecía definitiva con Liceo, pero con la fe en el logro finalmente alcanzado, que resulta impresionante en medición de presupuesto.