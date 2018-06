La venta está rota...

El comunicado emitido por Pablo Manuel Fernández Cortacero en la medianoche del lunes al martes, en el que venía a refrendar por primera vez de forma pública y notoria que ha mantenido contactos con Alfonso García para la compra del club, generó ayer una cascada de reacciones que incluso se llevaron por delante un acto de la importancia de la presentación del nuevo técnico rojiblanco, Fran Fernández.

Visiblemente molesto durante la comparecencia, en la que ejerció de maestro de ceremonias, el máximo accionista de la UD Almería, en propiedad del 94'96% de los títulos a través de la sociedad Easur Agrícola Siglo XXI (dato desvelado por el propio Cortacero en su comunicado), arremetía con dureza contra los supuestos compradores por difundir "especulaciones".

En este sentido el presidente de la entidad refrendaba la que viene siendo su postura habitual desde que todo salió a la luz: "Para vender una cosa tiene que haber comprador y no hay comprador. No se ha dado y no hay nada, no voy a presenciar una venta por fascículos en los medios de comunicación".

Contrariado por la publicidad que se le ha dado a las conversaciones entre las partes, García Gabarrón indica que estas operaciones deben hacerse con discreción: "No sé lo que se persigue con que se haga público un proceso de venta porque estas cosas deben hacerse con sigilo. Cuando yo compré el Almería se hizo en Águilas y nadie se enteró hasta la presentación. Hay muchos embaucadores que vienen a lucrarse y no lo voy a consentir".

Tras afirmar que en caso de traspaso de la propiedad será "respetando o finiquitando a los más de 100 trabajadores del club" (en la cifra se incluyen las bases), el presidente hablaba de "merienda de negros" y emplazaba a un comunicado que la entidad colgaba horas después en su web oficial.

En dicha nota la UDA expone que "toda negociación con el señor Cortacero es inexistente o está rota en la actualidad", desmintiendo toda noticia y comunicado emitido por distintas personas supuestamente interesadas en la compra de la participación de la familia García Gabarrón en la UD Almería. Abundando en este aspecto, el club asegura que todos los posibles interesados "han firmado siempre, y sin excepción, los correspondientes contratos de confidencialidad antes de iniciar cualquier tipo de negociación", para advertir que cualquier noticia que puede aparecer en los medios de comunicación sobre este asunto en estos momentos o en el futuro "será necesariamente falsa o inveraz".

"Os creéis lo que dice cualquiera. El día que haya algo finiquitado yo lo comunicaré. Escribir por escribir no vale para nada", culminó García Gabarrón.