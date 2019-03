Sin victorias para el Pulpileño ante los equipos de ‘play off’

Tan igualadas están las cosas en el Grupo XIII de la Tercera División que, a falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato regular liguero, hay hasta ocho aspirantes claros a meterse en puestos de play off. La lucha por quedarse con una credencial para la batalla hacia el ascenso será muy dura, pero en ella está un Atlético Pulpileño que lleva nueve jornadas sin conocer la derrota, empatando en su último compromiso en san Miguel con un rival directo como s el Churra (2-2). Los de Sebas López siguen haciendo sus deberes, que es sumar y tratar de no perder de vista unas plazas de promoción que actualmente ocupan cuatro equipos a los que el cuadro almeriense no ha sido capaz de ganar esta temporada, lo que podría perjudicarle en caso de tener que mirar el golaverage.

Los de Pulpí perdieron en la primera vuelta frente al líder Yeclano (5-0) y en la segunda igualaron sin goles. Algo parecido les ocurriría ante el Lorca Deportiva, tercero en la tabla. Cayeron 2-1 en tierras murcianas y firmaron tablas en casa (0-0). Ante el cuarto, el Águilas, los de López han perdido sus dos compromisos ligueros de este curso: 1-0 y 0-1. Al único de los equipos de play off al que aún puede ganarle en el duelo de cifras particulares es al Lorca FC, con el que igualó 3-3 y ante el que debe jugar aún la vuelta.Por otro lado, los almerienses también tendrían perdido, en caso de empate particular a puntos, el golaverage con el Churra, quinto clasificado. Quedaron 3-1 a domicilio y 2-2 en San Miguel. Así las cosas, el Pulpileño debe seguir su buena racha y cruzar los dedos para que haya un baile de números en los casilleros de puntos.