El líder corta la racha de victorias de un mermado Roquetas Bahía de Almería

Este pasado sábado, BM Roquetas Bahía de Almería disputaba en el pabellón infanta Cristina de Roquetas de Mar, con una gran entrada de afición rojilla, la decimo séptima jornada de la División de Honor Plata femenina, donde las de Agus Collado y José Miguel Ferrón recibían al líder del Grupo D, el potente Soliss BM. Pozuelo de Calatrava.

El encuentro estuvo marcado por las importantes bajas rojillas por Covid, que lastraron mucho al equipo roquetero. Dos de sus jugadoras mas en forma en la competición, causaron baja y no pudieron aportar el buen hacer ofensivo que venían mostrando en los partidos anteriores. Esto no iba a ser una excusa para las rojillas que con una estratosférica Gemma Sanchez iba a poner las cosas difíciles a las de Pozuelo.

Fue un encuentro muy igualado de principio a fin, donde las visitantes fueron abriendo brecha gol a gol pero no lograron romper el partido. Las de Roquetas de Mar no tiraron la toalla en ningún momento y a falta de 4 minutos apretaban el marcador para intentar finalizar una remontada épica que no pudo llegar y así las lideres cortan la racha de partidos ganados en las últimas tres jornadas que hacia volver a ilusionar al grupo rojillo.

Los errores de lanzamiento y las pérdidas de balón condicionaron el encuentro y regalaron numerosas oportunidades de contraataque a las lideres, que es una de las señas de identidad del equipo manchego y que no desaprovecharon. Una vez mas, los contraataques decidieron el partido entre Roquetas y Pozuelo como viene siendo costumbre en los duelos entre estos dos equipos, cerrando el encuentro con un resultado de 23-28 para la visitantes.

Agus Collado se mostraba descontento con el final del choque. "Por desgracia cuando peor nos venia ha llegado el COVID. Por si eso fuese poco, dejando fuera a 2 de las jugadoras ofensivas mas resolutivas de los últimos partidos. Veníamos de 3 jornadas con grandes resultados, mejorando cada día, limando detalles y por fin encontrándonos. Este fin de semana solo puede motivarnos más por seguir creciendo y luchar por cada partido como si fuese el último. Mono de trabajo, a levantarse y a seguir. Granada nos espera”.

Y es que BM Roquetas Bahía de Almería se desplazará a la capital nazarí para medirse al Universidad de Granada, colista del Grupo D de la División de Honor Plata. El encuentro de celebrará en el pabellón universitario de Fuentenueva este próximo sábado a partir de las 20:00h.