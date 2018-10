El volver a empezar de Monfort en su segundo año verde

Es uno de los jugadores más inteligentes de la Superliga, de los que prefieren no pocas veces la mirada a la palabra, pese a que lo segundo se le da muy bien. El número ‘1’ de Unicaja Almería afronta su año ‘2’ vestido de verde dispuesto a la pelea del día a día en los entrenamientos, porque así lo exige la nueva situación de un equipo muy cargado de talento y de motivación: “Grupo bastante nuevo, con muchas ganas, mucha calidad dentro del campo, y ahora falta ver cómo se van adaptando esos tantos jugadores de tanta calidad dentro, ver cómo el grupo se va ‘engrasando’ y a ver si van saliendo las cosas bien”. La primera prueba de fuego ya está a la vuelta de la esquina, y Javier Monfort quiere abrir su palmarés.

En ese sentido, y dejándolo atrás de manera definitiva, ha recordado que faltó muy poco la temporada pasada: “Nos quedamos en las puertas las dos veces, se nos quedó un poco la miel en los labios y bueno, estamos trabajando duro ya desde el principio”. Habla en un plural que tiene como eje la palabra singular ‘equipo’: “Un grupo nuevo, pero también una forma de trabajar nueva, y a ver si esta temporada el resultado es diferente”. Se dispone a ofrecer su mejor versión, de eso no cabe la menor duda: “Lo más importante es que haya muchos jugadores de calidad por dos cosas, una porque te obliga a entrenar más fuerte para poder estar ahí porque todo el mundo quiere jugar, y dos porque se forman dos grupos muy fuertes de juego para entrenamiento, el nivel sube muchísimo y se nota a la hora de jugar”.

Un grupo de tanta calidad trabajando cada día al máximo es algo que agradece el que quiere seguir progresando, en esta ocasión de la mano de un entrenador que transmite una motivación extra: “A Manolo Berenguel se le nota bastante que lleva menos tiempo y que tiene muchas ganas, se le percibe mucha ilusión, que va así a entrenar y que le pone todo”. Pero la frialdad analítica que le caracteriza no le permite precipitaciones: “Es pronto para ver cómo van las cosas porque estamos terminando la pretemporada, juntándose con la Supercopa; vamos a ir viendo este año como vamos, pero el equipo está confiando en él y con muchas ganas”.

Precisamente sobre ese primer título del año, el valenciano advierte de que “nunca se sabe porque cualquier partido es un lotería, y una final aun más, creo que son las más impredecibles y no sé qué va a pasar”. Lo que sí se palpa es el ánimo de los momentos previos: “Nosotros vamos con ganas, tenemos buen equipo, a priori los favoritos son ellos, nosotros además tenemos una lesión muy importante, que es la de Víctor Viciana, pero vamos a ir con ganas y sin presión, porque la tienen ellos al ser campeones y llegar del triplete; tienen que seguir estando ahí arriba y nosotros lo que tenemos que hacer es, con la humildad por delante y desde un perfil bajo, intentar darle la vuelta este año”.

Sobre claves, “unas pueden ser el saque y sobre todo el bloqueo y la defensa del equipo, que es en lo que más está haciendo hincapié Manolo”. En su caso, donde más puede aportar “será en saque y en ataque, así que a intentar aportar en eso al equipo si salgo a la pista y a ver qué tal”. Al otro lado no estará para recibir sus saques ni para defender sus ataques su íntimo amigo Vincius Noronha, que le ha dejado un tremendo vacío al valenciano: “Ha sido bastante difícil de llevar; dice la gente que la vida sigue y que hay que intentar tirar para adelante, pero en el caso de Vini, una persona muy joven, es más difícil de encajar; al final este es nuestro trabajo y hay que pensar que mucha gente depende de nosotros”.

Se ha referido Javi Monfort a la entereza de afrontar los entrenamientos: “Si fuera un deporte individual a lo mejor habríamos sido menos fuertes, pero es un deporte colectivo, mucha gente depende de ti y no puedes permitirte el lujo de meter los sentimientos a la hora de entrenar, hay que intentar dejarlos aparte y pensar en el equipo”. En Los Planos su ausencia se hará notar mucho: “Va a ser muy extraño jugar contra Teruel sin Vini porque era su emblema; aunque fuera mi amigo y no sea muy objetivo, creo que era el mejor jugador de Teruel y no hay para mí ningún líbero que marque una diferencia como él; aportaba mucho en todos los sentidos, tanto en la calidad técnica como en cómo levantaba anímicamente al equipo”.

En lo individual pide “una temporada como la pasada, segundo mejor receptor y mejor sacador”, así que intentará “seguir con ese nivel para aportar al equipo”. En cuanto a playa, merece mención la gran temporada junto Vicente, pero no firma repetirla, sino mejorarla, para lo que necesita patrocinio: “No me conformo nunca con los resultados y además tengo mucha confianza y fe en mi hermano y en mí; el año que viene tenemos ambición, intentaremos conseguir algún patrocinador para salir fuera a jugar; nunca lo hemos podido hacer, así que desde aquí hago una petición a cualquiera que lea esta entrevista para ver si nos puede ayudar y poder salir fuera a representar a España, porque creo que nos lo hemos ganado”.