El partido Almerienses propone construir un estadio de atletismo en la capital

Almería es la única capital de provincia de la comunidad autónoma andaluza que no cuenta con un estadio de atletismo. Para Almerienses, la nueva formación política que se presenta a las elecciones locales de la capital, el sueño del 2005 se ha ido esfumando paulatinamente. “El Ayuntamiento del PP no ha realizado gestión alguna para paliar este agravio, que se origina a raíz de las últimas reformas del estadio de los Juegos Mediterráneos y las constantes cesiones al fútbol profesional”, denuncia José Luis Herrera, candidato a la alcaldía por Almerienses. Esta situación impide la práctica integral y generalizada de muchas disciplinas encuadradas en el atletismo, afirman desde el partido almeriensista. “Y las limitaciones irán a más”, puntualiza Herrera, técnico y gestor vinculado profesionalmente al deporte almeriense, quien conoce bien las quejas y reivindicaciones derivadas de esta situación: “Son muchos los deportistas que no encuentran un espacio apropiado para su práctica, y más aún los aficionados y seguidores que se preguntan por qué, una vez más, Almería es discriminada”.

El programa electoral de Almerienses destaca la construcción un nuevo estadio de Atletismo. Como en otras iniciativas incluidas en su plan de gobierno 2023-2027, los almeriensistas explican cómo se financiará esta importante inversión. “Nuestro programa electoral no formula propuestas basada en meras declaraciones de intenciones o brindis al sol, como hacen otros partidos, por eso invitamos a los almerienses a que se acerquen a nuestros puntos informativos, se lleven el programa y lo lean con interés”, ha declarado Emilia Hernández, candidata por Almerienses. A lo que José Luis Herrera añade lo siguiente: “Hace unos meses, la Junta andaluza ingresó 11,2 millones de euros, tras vender 87 hectáreas de suelo del Toyo. Ese dinero lo pagó una de las empresas vinculadas al dueño de la UD Almería, informaban los medios de comunicación. Pues bien, queremos que los recursos económicos que provienen del futbol profesional almeriense, y que se generan gracias al patrimonio de suelo almeriense (patrimonio vinculado a la llamada deuda histórica almeriense, y subrayo siempre lo de ‘almeriense’), reviertan en la ciudad, para la construcción de ese estadio de atletismo y para otras actuaciones del Patronato Municipal de Deportes”.

Almerienses espera que todos los dirigentes políticos que obtengan representación en el Pleno del Ayuntamiento de Almería apoyen esta iniciativa. “Sobre todo los del PP, que hasta hace bien poco se les llenaba la boca defendiendo el ‘almeriensismo’ –concluye José Luis Herrera-. Por eso creemos justo y proporcionado que ese dinero no permanezca por más tiempo en la cuenta de alguna entidad financiera de la Junta y se emplee en el estadio de atletismo que Almería merece”.