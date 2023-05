“En Huércal-Overa tenemos un 52% de tasa de desempleo juvenil porque para el alcalde no ha sido una prioridad desarrollar suelo industrial”

Francisca Fernández, candidata del PSOE a la Alcaldía de Huércal-Overa en las Elecciones Municipales 2023, ha puesto de relieve que en el municipio existe más de un 52 por ciento de tasa de desempleo juvenil en el intervalo entre los 25 y 45 años “y eso es una cifra vergonzante, porque desde que llegó a la alcaldía en 2011, Domingo Fernández no ha promovido el desarrollo de ni un solo metro cuadrado de suelo industrial. Y como resultado tenemos que la última gran empresa que se instaló en el municipio lo hizo hace más de quince años. Todo ello pese a ser el municipio mejor situado estratégicamente de toda la Comarca”

Según ha especificado la candidata socialista, la actuación prioritaria para conseguir “que vengan empresas que generen empleo estable y de calidad en el municipio tiene que ver con una política municipal desde el área de Urbanismo que no ha sido instada desde la Alcaldía. No se han terminado de desarrollar los polígonos industriales de Santa María de Nieva y de La Morena, que quedaron ya establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana “aprobado en 2010 y se ha desarrollado menos de la tercera parte de lo que estaba estipulado”. En esta línea, insiste, “tenemos también toda la zona de la Ballabona, un lugar estratégico situado en la intersección entre la Autovía del Mediterráneo y la nueva Autovía del Almanzora. Hasta que llegamos a la alcaldía en 2019 no se impulsó el desarrollo industrial de esta zona, con una Innovación del PGOU que fue inmediatamente paralizada tras la moción de censura.” “Huércal-Overa se ha quedado atrás en el tren de la instalación de empresas, porque se van a otros municipios cercanos que sí tienen polígonos industriales”. “Pasa de largo toda la inversión que es la que tiene que traer realmente puestos de trabajo para que seamos referente en creación de empleo”, apostilla.

La candidata socialista, señala que, “frente a la ausencia de proyecto de municipio del que ha hecho gala el partido popular durante once años tenemos un proyecto municipal coherente, con actuaciones integrales centradas en dar respuesta a las principales necesidades de nuestros vecinos, porque nuestro único objetivo es trabajar por el desarrollo y la prosperidad que merecemos, sin malgastar el dinero año tras año en ocurrencias improvisadas, teniendo desatendido todo lo esencial: desarrollo de suelo industrial, apoyo real al sector primario, conservación y puesta en valor de nuestro rico patrimonio, revitalización del centro histórico y de nuestros barrios y pedanías con inversión pública eficaz”.

Asimismo, reiterando la necesidad imperiosa de crear empleo estable y de calidad, la candidata declara: “Vamos a crear un Centro Municipal Integrado de FP que oferte ciclos formativos y cursos de reciclaje en energías renovables, agroalimentario, servicios a la comunidad, mantenimiento y multiservicios, nuevas tecnologías, que permitan oportunidades de formación y de inserción laboral en los sectores que más demandan empleo en nuestra comarca”.

Una mujer con las ideas claras, que se apoya en un equipo de personas “trabajadoras, implicadas en la vida social, con compromiso hacia nuestro pueblo y con muchas ganas de cambiar las cosas. Todos tenemos nuestros trabajos y llegamos a la política con el único afán de situar a Huércal-Overa en el lugar que se merece”.

Asimismo, considera la candidata socialista de vital importancia “volver a poner en marcha la concejalía de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es esencial para impulsar con inversión pública y actuaciones integrales la imprescindible modernización de los sectores productivos que siempre han sido la punta de lanza de nuestra prosperidad”. Y, por este motivo, incluyen en su programa “el apoyo municipal a los agricultores y ganaderos a través de actuaciones reales incluidas en un Plan Integral de Desarrollo Rural que cuente con la inversión pública necesaria y diseñado en colaboración con la Universidad, el IFAPA y otras entidades referentes en el sector.”

“Se trata, en definitiva, de que se gestione de una vez pensando en el interés general y con un modelo coherente de municipio, aprovechando nuestras potencialidades, y no dejar pasar otros cuatro años viendo como los municipios de alrededor generan la riqueza que aquí no llega por la dejadez municipal, al mismo tiempo que nuestro rico patrimonio está en total estado de abandono, como muchos de nuestros barrios y pedanías en cuanto a infraestructuras y servicios básicos (alcantarillado, acerado, asfaltado, arreglo de caminos rurales, mantenimiento de parques y jardines, falta de soterramiento del tendido eléctrico… ”.

Francisca Fernández concluye afirmando que el programa electoral del PSOE para las elecciones municipales se ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por los vecinos a lo largo de estos últimos años, y que, siendo un proyecto ambicioso, es perfectamente viable y necesario.