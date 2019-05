José Torregrosa: “El empleo es el pilar fundamental de nuestro programa”

-Después de cuatro años como concejal de juventud, deportes, agricultura y medio ambiente, ¿por qué ha dado el paso a encabezar la lista del PSOE para la alcaldía de Chirivel?

–Han sido cuatro años de trabajo en equipo donde cada actuación o decisión eran todas de grupo, donde el único objetivo era hacer el bien a mis vecinos. Si quieres transformar, cambiar y avanzar tiene que ser desde la implicación y quiero esa implicación en mi vida, con responsabilidad y todo el respeto que significa ser el alcalde de mi pueblo.

–¿Cómo ve a Chirivel en este momento y en qué puede mejorar?

–Chirivel es un pueblo que avanza que cuenta con los servicios necesarios para vivir guardería, colegio, consultorio, biblioteca, escuelas deportivas. Chirivel necesita ir avanzando con un programa socialista desde el progreso y la modernidad. Hay que trabajar para crear oportunidades de trabajo, a través de la innovación y la transformación de los productos naturales de la zona como cereal, cordero, en definitiva darle un valor añadido a estos productos.

–Ha formado parte del equipo de gobierno, ¿puede esto suponer un problema a la hora de presentar sus propuestas a sus vecinos?

–En absoluto. En estos años he aprendido y he escuchado a los vecinos con respeto y cariño y he trabajado por ellos. Junto a Emma, la alcaldesa, Paqui y Juan Martínez hemos trabajado por Chirivel, ellos han formado parte de mi vida y de este proyecto político y personal y de ellos me llevo la honestidad.

–¿Cuáles son las principales propuestas que presenta en su programa para esta legislatura?

–El programa que hemos presentado a los vecinos tiene cinco ejes fundamentales, la despoblación, luchando contra ella con el fin de que los jóvenes del pueblo no se marchen de Chirivel; la agricultura y la ganadería, apoyándola y fomentándola prestando especial atención a los agricultores, ganaderos y apicultores. El tercero de ellos son los servicios públicos y sociales potenciándolos de manera que se pueda dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos. En cuarto lugar impulsar iniciativas que persigan apostar por los productos locales como la almendra, el cereal o el cordero, y por último el empleo, pilar fundamental de nuestro programa, apoyando el empleo en todos los sectores productivos, buscando la implantación de empresas asociadas al tejido productivo de la zona.

–¿Qué valores te definen como político? ¿Y al equipo que te acompaña?

–Yo soy una persona responsable y honesta, con mucha ilusión y ganas para afrontar esta nueva etapa con ilusión. Somos un equipo preparado que conocemos muy bien a nuestros vecinos y sus necesidades. En este grupo hay una mezcla de juventud y experiencia política. Pero sobre todo hay trabajo, ilusión y ganas por hacer cosas con Chirivel.

–En la legislatura que ahora acaba su partido alcanzó la alcaldía gracias a la abstención de IU. En estas elecciones son cuatro las formaciones políticas que se presentan, ¿con quién pactaría si el PSOE no alcanzara una mayoría suficiente para gobernar?

–Yo me presento para obtener la mayoría suficiente para gobernar. No me plateo esa situación, primero que hablen los vecinos de Chirivel a través de las urnas y yo estaré donde ellos me pongan, ya sea en el gobierno o en la oposición trabajaré como siempre lo he hecho con respeto y responsabilidad.

–Por último, un deseo para estos cuatro años.

–Pido poder compartir con mis vecinos buenos momentos llenos de progreso y bienestar para Chirivel, porque ellos se lo merecen.