Juan Francisco Rojas: "Antes de hablar de obras faraónicas, hay que bajar los impuestos"

La formación Vox realizó este lunes un acto de ‘Cuida lo Tuyo’ con la participación de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa, que ha respaldado a la candidatura de la alcaldía de la capital que lideran Juan Francisco Rojas y Manuela Martín. El acto comenzó con la vicepresidenta provincial que criticó las políticas que están sufriendo los almerienses. “Lo vemos a diario y no solo en los barrios más alejados sino también en el barrio del centro, los vecinos se quejan de abandono, y no es solo por la suciedad, sino también porque no entienden cómo es posible que Almería sea la única ciudad y capital de provincia de España en la que el centro y el casco histórico esté muerto”.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de la capital, Juan Francisco Rojas, incidió en su propósito de bajar los impuestos municipales “con el fin de aliviar a comercios, trabajadores y familias almerienses”. Rojas, además, se ha referido a uno de los males endémicos que sufren en la capital y que más preocupan a los almerienses como es la limpieza. “No se trata de gastar más dinero sino de limpiar mejor la ciudad. La limpieza en Almería es un pozo sin fondo que consume millones de euros y el resultado no se observa por ningún lado. Ahora dice la alcaldesa que ese problema se va a solucionar. ¿No han tenido tiempo antes?”

El candidato de VOX a la alcaldía, ha afirmado que en el Paseo de Almería es el reflejo de la gestión de la ciudad; improvisación, falta de transparencia y derroche del dinero público de todos”. Para concluir, Rojas ha animado a todos los ciudadanos para que el próximo 28 de mayo voten a VOX como “una apuesta segura para cambiar las políticas que impiden a Almería avanzar”.

"Quién quiera nuestro voto va a tener que respetar las ideas de Vox"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, animó a “votar en defensa propia” el próximo domingo 28 de mayo. Así lo ha afirmado durante un acto celebrado en Almería este lunes, en el que ha avisado de que “quien quiera nuestro voto va a tener que respetar a las ideas y a los votantes de VOX”. Por otro lado, se ha referido al problema del agua y a quienes -como el Gobierno- no sólo se oponen a hacer pantanos sino a demolerlos. “En un país en el que hay mucha agua en algunos sitios y poca en otros, lo normal es hacer infraestructuras para distribuir el agua en toda España para que llegue justamente a aquellos sitios donde más se necesita como Almería”.

Asimismo, Espinosa se ha referido a la Agenda 2030, un proyecto que comparte el resto de partidos. Así, ha narrado algunas de sus consecuencias como la de “las zonas de bajas emisiones”, por lo que ha señalado que “la libertad que ellos aplican es la falta de libertad, lo estamos viendo en toda España” ya que “os dicen que no podéis entrar con vuestros coches en el centro de la ciudad”. A ello ha añadido: “¿Por qué? Sois culpables de contaminar si tenéis un coche, sois culpables de emitir gases de efecto invernadero por el metano de las vacas si sois ganaderos, si tenéis muchos niños sois culpables de la sobrepoblación del planeta… y al final, el gran lema de ‘no tendrás nada y serás feliz’”. Por ello, ha denunciado que “si el PP prefiere ponerse la misma solapa que Podemos, Bildu y el PSOE es cosa suya”.