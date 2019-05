María López: "La gente está contenta; me veo con mayoría absoluta"

–Como alcaldesa y candidata, ¿por qué deberían los garrucheros volver a confiar en usted y su equipo?

–Creo que en estos cuatro años hemos demostrado que somos capaces de volver a dinamizar la economía de Garrucha, crear riqueza y empleo. Hemos vuelto a situar el municipio como centro del Levante en el ámbito de la gastronomía y el comercio. Además, hemos sido capaces de ayudar a la gente que, como consecuencia de la crisis, lo estaba pasando mal. Hemos creado muchos puestos de trabajo temporales, de seis meses, que a mucha gente le ha ayudado a salir de la situación desesperada en la que estaban.

–¿Cuáles son las principales actuaciones previstas en su programa electoral?

–Somos muy realistas en cuanto a la situación económica en la que está el Ayuntamiento de Garrucha, como lo fuimos en 2015. Hemos conseguido sacar obras importantes adelante, como la residencia de mayores, y hemos puesto mucho hincapié en el cuidado del municipio: limpieza, acerado, asfalto, jardines… Aunque ahora la situación económica va mejorando, somos muy realistas. Lo más importante que vamos a acometer en estos próximos cuatro años será la remodelación del Paseo del Malecón, que tiene muchos años y está muy desgastado. Conservando siempre la baranda de mármol, que es nuestra seña de identidad. Con fondos FEDER cambiaremos el alumbrado y queremos remodelar el acerado, jardines y mobiliario urbano.

–Si sigue habiendo un Gobierno socialista en Madrid, ¿ven posibilidades de que se haga la rehabilitación de la playa del Castillo y ampliación del paseo marítimo?

–Desde luego nosotros no vamos a cejar en el empeño para que sea así. En las últimas reuniones la sintonía ha sido buena y hemos entendido que el Ministerio estaba por la labor, pero creo que tampoco han tenido tiempo material para poner sobre la mesa el convenio. Sí que me consta es que estaban casi finalizados los trabajos de revisión del proyecto antiguo. Pero no vamos a parar hasta conseguir nuestros objetivos. Unos cuestan más y otros menos. La residencia ha salido más o menos rápido, pero otros tardan más. La rotonda de La Simona, por ejemplo, ya está en el punto de sacar el proyecto a concurso para que se realicen las obras. Y la de Las Palmeras irá a Pleno en breve. Las tareas administrativas a veces tardan más de lo que uno quisieran.

–Sus rivales en las elecciones son dos a los que ya se enfrentó en 2015, pero se une el exalcalde socialista con el que usted trabajó, Andrés Segura (GPLG). ¿Cómo valora su vuelta?

–Tanto Juan Francisco Fernández (PP) como Bernardo Simón (Cs) han demostrado su valía como políticos, y no han sabido hacer una renovación durante estos cuatro años, que quizás es lo que está esperando el municipio después de doce años. Y en cuanto a la candidatura de Garrucha Para la Gente, creo que cada persona debe saber cuándo terminar un ciclo político. Cuando no se es capaz de analizar tu propia realidad política y sigues empeñado en una cosa que es absolutamente peregrina, pues nada…

–Ante este panorama en el que no le beneficiarían posibles pactos, ¿se ve sola luchando contra todos?

–Me voy con mayoría absoluta. Vamos a trabajar para ello. Si la alcanzamos en 2015, ahora hemos demostrado que con trabajo, esfuerzo, humildad y ganas se pueden conseguir muchas cosas. Creo que la gente ha visto que estamos en los problemas grandes, pequeños y de los vecinos. No se puede contentar a los 8.900 ciudadanos, pero en general creo que lo están.