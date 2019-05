“No peleamos por un puesto de trabajo sino por el bien de Albox y su mejoría”

Francisco Torrecillas aspira a renovar su puesto como alcalde de Albox, al que llegó “de rebote” tras ser inhabilitado el anterior edil, Rogelio Mena. Ahora compite en los próximos comicios, con un partido independiente ,contra este y Juan Pedro Pérez, del PP.

–¿Podría decirme cuáles son los principales ejes de su programa?

–Los principales ejes son sobre todo en el tema urbanístico, donde Albox está prácticamente paralizado. No se ha desarrollado el plan general y hay que empezar a desarrollarlo con los sectores de urbanización, que por cierto ya estamos desarrollando uno. Hay también que legalizar el polígono de Albox y también el polígono industrial, para que sea más atractivo para la creación de empresas. Por otro lado, queremos apostar por la parte cultural. Tenemos los mecanismos con certámenes como el de Teatro de Albox, el más longevo de España y del cual nació el de El Ejido, o con el certamen de poesía joven, el más prestigioso a nivel nacional. También vamos a fomentar el turismo religioso y la villa verde de Albox. Queremos hacer también un gran completo con una biblioteca de 1.500 metros cuadrados, que será la más grande de toda España, para que los jóvenes del municipio estén atendidos.

–¿Cómo definiría su perfil político?

–Me definiría como un gestor del pueblo. Un gestor de la alcaldía independiente como el resto de la lista. Nos hemos juntado buenos profesionales para gestionar la ruina que dejó PSOE y PP.

–¿Cómo llegó a la política?

–Me he dedicado 42 años a la enseñanza y en la legislatura pasada, como veíamos que estaba bastante abandonado el tema de la educación en Albox, hicimos un partido independiente simplemente para estar presentes en el ayuntamiento y mejorar este aspecto de la enseñanza y cultural. Luego inhabilitaron a Rogelio Mena y a su sucesora la declararon no adscrita por lo que el PSOE decidió, para que no entrase el PP, que nosotros asumiésemos la alcaldía. Dejé el cargo de director del instituto de Albox y me eché para adelante. Luego se fueron todos los concejales y se quedó solo uno, respetando el pacto que había. Hemos gobernado dos años y medio contra una oposición de quince. Ahora la gente nos apoya porque estamos viéndolo en las encuestas que manejamos.

–¿Con qué equipo cuenta para volver a ser alcalde?

– Hay de todo. Tengo un equipo en el que se mezcla experiencia y juventud. Hay emprendedores, licenciados, abogados, antropólogos y empresarios de renombre. Gente muy preparada para seguir trabajando por el pueblo.

–Si tuviese que dejar la política, ¿qué le gustaría hacer?

– Ya no retomaría el instituto como es lógico pero seguiría con mis actividades empresariales agrícolas, un mundo en el que llevo más de 30 años. Soy un hombre ya jubilado cuyo afán de colocarme en un partido para obtener un sueldo en el ayuntamiento no tiene la mayor relevancia. No peleamos por un puesto de trabajo o concejalía. Nosotros somos un pequeño partido independiente que peleamos por el bien de Albox y por tratar de mejorarlo, que está muy abandonado.