“Podemos mirar a los ojos a cualquier vecino después de estos cuatro años”

José Carlos Lupión Carreño (Berja 23 Febrero 1972 ). Es Licenciado en Derecho y su actividad profesional la ha ejercido como oficial de notaria desde 1998. Su relación como representante municipal virgitano se inició en 2003 como concejal, condición que mantuvo hasta 2019, siendo portavoz del equipo de gobierno municipal de los populares bajo la alcaldía de Antonio Torres en su último mandato.

– Berja no es ni pueblo ni Villa. Es Ciudad Ilustrísima.

–Por designación real de Alfonso XII quien nos otorgó este título y tratamiento el 1 de diciembre de 1876 y de Alfonso XIII que nos dio la de Ilustrísima. Berja tiene alma de ciudad aunque no lo sea por población.

– ¿Cómo son las campañas municipales en su ciudad, de 12.900 habitantes?

- Son unas elecciones tranquilas. No son agresivas. Nosotros - aludiendo al Partido Popular- encaramos estas elecciones de forma constructiva. Nos hemos reunido con los vecinos, asociaciones y colectivos y les hemos explicado nuestras propuestas. No confrontamos ni combatimos.

– ¿Qué balance hace de esta legislatura?

– Creo que ha sido una legislatura compleja tanto por la pandemia como por la crisis económica que han afectado indudablemente al Ayuntamiento y ha condicionado y mediatizado la gestión. Ha sido especial y con dos caras. Ha sido, por un lado, triste y amarga por la pandemia y sus derivadas en forma de fallecimientos. Y ha sido, por otro, próspera porque se han asentado las bases de la ciudad de Berja del futuro en materia de infraestructuras.

–¿Qué proyecto le hubiera gustado finalizar en estos cuatro últimos años de su mandato y no ha podido verlo cumplido?

– La Residencia de Atención para personas mayores con discapacidad es uno de los principales . Se trata de un proyecto que es muy necesario porque se trata de un servicios muy específico y hemos apostado desde el Ayuntamiento por ello. El proyecto no ha estado paralizado. El Ayuntamiento ha dado sus pasos y tenemos la confianza que en los próximos cuatro años acabar por hacerse.

–¿Qué retos posible se ha propuesto para los próximos cuatro años si goza, de nuevo, de la confianza de los virgitanos /as?

– Primero me gustaría tener una mayoría suficiente para no estar condicionado por terceros que fuerza la gestión. Los retos de futuro pasan por el empleo; la agricultura y el uso racionalizado del agua; el parque periurbano de Castala que ya es de gestión municipal tras la cesión por parte de la Junta de Andalucía y culminar los proyectos que se han iniciado. No son los únicos pero acaso son los más importantes para consolidar a Berja como la ciudad de ocio y cultura.

–Berja se ha movido históricamente en el bipartidismo PSOE- PP con etapas de gestión de ambos. ¿Hay sitio para un tercero que sólo puede ser VOX porque no se han presentado más candidaturas?

– Aquí cada voto cuenta para los dos partidos con representación municipal, PP y PSOE. La falta de experiencia en la gestión municipal de un tercero puede ser un freno a esa gestión.

–¿Cómo son las relaciones políticas y personales entre populares y socialistas en el Ayuntamiento?

– Entiendo que son normales y tranquilas con la portavoz y candidata del PSOE, Isabel Arévalo. Hemos alcanzado acuerdos con la oposición porque las cuestiones que hemos planteado son buenas para los intereses de los virgitanos/as y así lo han entendido desde las filas socialistas. Somos un partido moderado al que no les gustan los aspavientos y esa es la línea de trabajo que seguimos, la de trabajar y que se sume todo el que quiera.

– ¿Cómo es el grupo de personas que le acompaña en su candidatura a la alcaldía?

– Hay quien viene del mundo civil y otros del sector privado. De las 21 personas de la candidatura del PP sólo ocho son nuevos y de los diez primeros sólo han habido dos cambios con respecto a esta legislatura 2019/2023.

– ¿Es partidario de acotar los mandatos de los alcaldes?

– Ocho años, dos legislaturas, parece la etapa ideal, pero Antonio Torres estuvo tres legislaturas y funcionó muy bien.

– ¿Ha cambiado mucho como alcalde en estos cuatro años?

– Yo estuve 12 años, de 2017 a 2019 como teniente de alcalde con Antonio Torres.

Nunca estuve liberado

y le presté a la actividad municipal el tiempo que no fue mucho porque no tenía. Ahora estoy liberado desde el segundo año de esta legislatura. La relación con los vecinos es más directa y tengo otra forma de ver las cosas. Me ha gustado la experiencia, me siento realizado y con ganas de seguir.

– ¿Cuál es su quiniela electoral del 28 M en Berja?

– Me gustaría sumar un voto más de los que obtuvimos en 2019 - el PP logró 3.262 votos y 10 concejales por 2.426 votos y 7 concejales del PSOE- que nos dieron la mayoría absoluta. Eso significaría que quienes nos votaron entonces no se han sentido defraudados. Pero somos ambiciosos y voy a luchar voto a voto para lograr más de 10 concejales si es posible.