Purificación Sánchez: “En estos cuatro años hemos invertido nueve millones en obras”

–Los vecinos de Cantoria van a tener que elegir por primera vez en la historia democrática de este municipio entre tres mujeres para dirimir quién es su próxima alcaldesa. ¿Que opinión le merece este hecho insólito?–Me parece estupendo y necesario. Todos los partidos obviamente no tienen por qué apostar siempre por mujeres pero sí hay que luchar por la paridad. Siempre he dicho que las mujeres tenemos que dar un paso hacia adelante para tomar cargos de responsabilidad porque estamos igual de cualificadas que los hombres para desempeñar cualquier tipo de trabajo. En esta ocasión, mis paisanos van a tenerlo fácil porque somos tres mujeres y tres partidos los que concurrismos a las elecciones municipales. –¿Qué balance hace de estos cuatro años de legislatura?–Muy positivo. El otro día hicimos la presentación de nuestra candidatura y expuse cláramente lo que nos encontramos en el Ayuntamiento cuando llegamos. Había una deuda de 3 millones de euros que hemos reducido en más de dos y también muchas facturas pendientes. Además, hemos hecho una cantidad de obras muy importantes que no se habían acometido. En total, en estos cuatro años hemos realizado nada menos que nueve millones de euros de inversión en obras. Teniendo en cuenta todo eso, el balance es positivo.

–¿Qué le transmiten sus paisanos por la calle?–Satisfacción y también mucha ilusión y fuerza. Nos dicen que todo el trabajo que estamos haciendo no ha sido en balde y que no vayamos acelerados. –¿Mantiene su bloque o hay fichajes en su candidatura?–Mantenemos el bloque pero también hemos incorporado gente joven porque hay que renovarse y a la vez involucrar a los jóvenes en la política. Queremos que despierten su ilusión por trabajar por nuestro pueblo. Por ejemplo llevamos dos jóvenes de 19 y 22 años que son un claro ejemplo de la apuesta de futuro del PSOE.–¿Cómo está la relación con el resto de partido? ¿sigue tan bronca como ha sido la legislatura?–Igual que en estos cuatro años. Siguen achacándonos cosas que no son verdad pero yo no voy a perder el tiempo desmintiendo lo que se inventan porque tenemo mucho trabajo por delante para con mi pueblo. La verdad es que no entiendo su forma de actuar porque deberían centrarse en su proyecto político para los próximos cuatro años y solo están entrando en las descalificaciones tanto profesionales como personales. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. A mí no me importa lo que cada persona haga en su vida privada. –Con el soplo de aire fresco en las elecciones generales que ha conseguido el PSOE con Pedro Sánchez, ¿se ve de nuevo con la vara de mando?–Estoy convencida de que vamos a ganar. Hemos trabajado mucho estos cuatros años y los vecinos han sido testigos de todo ello. Seguimos con la ilusión intacta y con un proyecto sólido y realista para Cantoria.