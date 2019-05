- ¿Cómo ha pasado este año alejado de la política por su inhabilitación?

-Nunca he estado alejado de la política, porque es mi pasión y me gusta el discurrir del pueblo de Carboneras. Siempre he estado cerca de los compañeros y de los vecinos. Pero este año me ha servido para estar más cerca de los ciudadanos y asociaciones y pasear más tranquilamente por los barrios y conocer in situ y con más cercanía las inquietudes y problemas de los ciudadanos.

- ¿Qué cosas ha percibido que como alcalde no se había dado cuenta?

-Hay muchas cosas que a veces pasamos los gobernantes por alto y que muchas veces son las más importantes para los ciudadanos. Son cosas de la pequeña política, pero de la gran política. Uno de los grandes retos si Gicar vuelve a gobernar es atender más, dar más cariño, al arreglo de calles, aceras, parques, jardines, alumbrado, pavimento… Vamos a crear un plan especial para todos los barrios, tanto céntricos como periféricos, para darle un lavado de imagen a todas las calles. Y se hará otro plan de embellecimiento de zonas verdes públicas.

Otra gran preocupación es el paro. También es una de nuestras prioridades. Para luchar contra ello, sobre todo el paro juvenil y en mujeres, es importante la formación. El Ayuntamiento debe poner a disposición de la Junta de Andalucía un edificio para implantar ciclos formativos de soldadura, de industria agroalimentaria… Además, hay que dar ayudas a los emprendedores y crear planes de empleo.

- ¿Qué grandes objetivos se marcan para esta próxima legislatura?

- Poner en marcha el polideportivo municipal, que ya está a punto, tras muchos años de sacrificio y quebraderos de cabeza. Queda pendiente el mobiliario de las diferentes salas, para que en septiembre u octubre esté a disposición de los ciudadanos, como un lugar de encuentro de familias. Por otro lado, la construcción de una residencia de mayores, de entre 100 y 120 plazas, concertada con la Junta de Andalucía. Otro proyecto es el desarrollo del polígono industrial SI-3, entre Holcim y la desaladora, para favorecer la implantación de empresas de alto valor tecnológico y de I+D+I, que creen empleo. Algunas empresas ya han mostrado su interés por instalarse en la zona. En resumen, el próximo Gobierno tiene tantas tareas y retos como días tiene el año.

- Ya que hablamos de industria. ¿Si está en el Gobierno se opondrá a la llegada del hierro de las minas de Alquife?

- Es un tema muy delicado y sensible. No es un tema para frivolizar ni para sacar réditos políticos. En primer lugar, partidos políticos y asociaciones, debemos de estudiar con mucho detenimiento el proyecto. Ser muy meticulosos con el respeto a la normativa medioambiental y concretar una postura común. Tanto la Autoridad Portuaria como la Junta de Andalucía tienen que saber que el desarrollo industrial y económico de nuestro pueblo debe de ser compatible con la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

- ¿Cómo ve al situación el 26-M con cinco partidos? ¿Ve posible alguna mayoría absoluta?

- Es el momento de mostrar a los ciudadanos nuestras iniciativas, el programa electoral que hemos realizado y demostrar lo mejor de nosotros mismos. A los vecinos les tocará valorar lo que creen mejor para Carboneras y el futuro de nuestro pueblo. Les pido que hagan una valoración lo más profunda posible de todas las propuestas y valoren y voten en conciencia para los intereses generales del pueblo. Que la mayoría de Carboneras salga ganando. No soy hombre de hacer quinielas, pero esperamos que Gicar sea grupo del equipo de gobierno.

- Pero si no hay mayoría absoluta. ¿Cuáles son sus potenciales socios?

-Aspiramos a gobernar con una mayoría suficiente para poder desarrollar el programa electoral que hemos desarrollado. La mejor manera es gobernar con el apoyo del pueblo de Carboneras, sin pactar con nadie.

- ¿Y si no hay mayoría suficiente?

- Si llegamos a ese río, Gicar construirá un puente para cruzarlo.

- ¿Qué "traición" le dolió más: la de Felipe Cayuela o la de Ciudadanos?

- En un Estado de Derecho, como el nuestro, todos los ciudadanos son libres de presentarse a las elecciones, ya sea mediante una agrupación de electores o con un partido político. En cualquier caso, crear un nuevo espacio político a costa de desacreditar, desprestigiar o dañar la imagen de antiguos compañeros no creo que despierte ilusión y esperanza. Y en relación con Ciudadanos, nosotros expusimos unos argumentos, en defensa de los intereses de Carboneras, que fueron aceptados aunque, después, se retractaron. La preocupación por el futuro de Carboneras ha sido y es el auténtico empeño de GICAR.