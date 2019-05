“Serón es ahora un pueblo que tiene muchas más posibilidades”

El actual alcalde de Serón y portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, vuelve a presentarse a las elecciones del próximo 26 de mayo tras veinte años ligado a la política con las mismas ganas e ilusión que cuando comenzó en el año 1999

–¿Cuáles son los puntos que le definen como político?

–Pues soy una persona que viene de la gestión municipal a hacer su profesión. Puedo definirme como una persona directa con los ciudadanos y directa también a los proyectos que van surgiendo. He tenido otras responsabilidades que me han gustado mucho también. Me ha costado estar estos años en Diputación en la oposición y compaginarlo junto con todas las responsabilidades de mi pueblo.

–¿De qué forma, cuando y por qué motivo decidió meterse en la política?

–Fue en el año 1999. Yo no estaba afiliado a ningún partido y en el municipio se produjo una vacante. No había personas que quisieran encabezar una lista progresista. Hubo ahí un cambio generacional en el cual un grupo de jóvenes nos echamos para adelante. En principio fue algo para poco tiempo y, fíjate, ya van dos décadas. Es curioso lo rápido que pasa el tiempo. Es algo que no me esperaba puesto que llegué por casualidad y además hacía poco que volví a Serón a vivir pero quería que todos los vecinos tuviesen las mismas posibilidades que otras personas que vivían en el municipio.

–¿De qué modo afronta la llegada de las próximas elecciones?

–Sigo teniendo las ganas y la estrategia en relación a lo que creo que puede ser mi pueblo. Soy una persona con mucha información y que conozco bien la administración pública. Hay un equipo renovado aunque también hay gente del anterior equipo que también me acompañará. Estas elecciones las afronto con confianza. Con mucha seguridad de que muchas de las acciones que están por venir van a dar más seguridad a los vecinos. Hemos hecho muchas cosas y tenemos bastante experiencia ya. Conocemos muy bien los recursos del municipio. Serón tiene ahora una capacidad económica muy importante para que la gente tenga una calidad de vida más alta en la comarca.

–¿Qué destacaría de su mandato, que llega ya a su fin en el municipio de Serón, de estos últimos cuatro años?

– Serón es ahora un pueblo que tiene más posibilidades desarrollando sus propios recursos. Hemos encauzado la industria cárnica y la industria de los renovables. Hemos consolidado también el nombre de Serón y en el tema del turismo también hemos avanzado muchísimo. El ayuntamiento se ha convertido en la locomotora del mismo. Actualmente hay 110 personas trabajando y contamos con un presupuesto de más de ocho millones, el cual supera al presupuesto de Macael y Olula, por ejemplo. Por poner alguna pega, hemos perdido población al igual que el resto de municipios del interior.