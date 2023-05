El subdelegado en Almería llama a "confiar en el sistema" ante la presunta compra de votos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha indicado que la operación de la Guardia Civil en Mojácar por presunto fraude electoral "demuestra" que el estado de derecho "es sólido y seguro" y evidencia que "ante cualquier mínimo elemento distorsionador, actúa con toda la contundencia". "Creo que no tiene que respaldar en nuestra confianza en un sistema que es fiable", ha dicho a preguntas de los periodistas este jueves Martín, para quien se está "actuando de manera rápida y eficaz".

Ha llamado a los ciudadanos citados a las urnas el próximo 28 de mayo a "confiar al máximo" en las instituciones de un país que es "referente a nivel mundial" y ha reivindicado el "trabajo" de "muchísimas personas", tanto en "la Oficina del Censo Electoral, como en Subdelegación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayuntamientos y Junta Electoral para que el proceso salga bien".

La actuación del Estado

"Si hay alguna actuación irregular, el Estado actúa y actúa de manera eficaz", ha apuntillado el subdelegado del Gobierno en Almería. Sobre la detención de siete personas, entre ellas los números 2 y 5 de la lista del PSOE para optar a la Alcaldía, Martín ha apelado a que la investigación por presunta compra de votas está "judicializada bajo secreto de sumario" y ha aludido al "principio constitucional" de presunción de inocencia que prima para los investigados por el Juzgado de Instrucción 4 de Vera.

"Es una operación que excede totalmente de las competencias de esta Subdelegación, que está enmarcada dentro de una investigación judicial en la que se ha decretado el secreto de sumario y sobre la que lo único que tengo que decir es máximo respeto y, por supuesto, confianza en el nuestro poder judicial", ha trasladado.

En la rueda de prensa para informar del dispositivo previsto para las elecciones municipales del domingo en la provincia, ha comparecido también el delegado provincial del INE y responsable de la Oficina del Censo Electoral, Vicente Blanquet, quien ha indicado que, con los últimos datos disponibles, se han tramitado "algo más de 19.000 votos por correo".

"La petición de voto no es homogénea; empezamos pidiéndolo poco a poco pero en la última semana, de lunes a jueves, han sido cerca de 7.000", ha precisado a preguntas de los periodistas, si bien ha matizado que no hay un "desglose" estadístico por municipios del voto por correo. Blanquet ha apuntado, no obstante, que, en el caso de Mojácar, es un "número que no es mínimo, pero --ha matizado-- igual que ocurre en otros muchos ayuntamientos". "El voto por correo está muy relacionado con dónde vive la gente, si vive en ese municipio, si normalmente están fuera, si están recibiendo ayuda o no, pero yo creo que el porcentaje de votos está en consonancia con el incremento provincial, aproximadamente un 5% o un 6%", ha concluido.