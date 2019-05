Una edil comprometida y cercana a sus vecinos

Mujer trabajadora, luchadora y que no se rinde ante las adversidades. Así se define Virtudes Pérez Castillo, actual alcaldesa de Las Tres Villas y candidata del PSOE en las próximas elecciones del 26 de mayo. “No entiendo un no por respuesta. Si algo me propongo, intento siempre llevarlo a cabo”, indica la primera regidora.

Desde el año 1991, Virtudes está ligada a la política gracias, en gran medida, a su padre Francisco Pérez López. “Desde que era pequeña me fue inculcando el tema social mi padre. En 2002 empecé a trabajar con GIAL, con la cual hicimos pacto y desde la concejalía de Igualdad y Bienestar pasé a la alcaldía”.

Preguntada por las próximas elecciones, Virtudes Pérez indicó que afronta las mismas con muchísima ilusión. Con el mejor regalo de cumpleaños para Las Tres Villas, la futura Residencia de Mayores. Un proyecto con una inversión de 3,6 millones que constará de 88 camas.

Este es un proyecto por el que el Ayuntamiento lleva luchando desde el año 2011 y que tras mucho trabajo y el esfuerzo económico municipal (que va a financiar a pulmón todo el coste) va a ser por fin una realidad. “Esto era un proyecto impensable de llevarlo a cabo porque han sido muchos años detrás de problemas que nos han ido surgiendo. Yo creo que va a ser el antídoto de la despoblación y el revulsivo no solamente para Las Tres Villas sino para toda la Comarca de Nacimiento. Aquí nos tenemos que felicitar todos” explicó Virtudes Pérez a Diario de Almería tras firmar dicho proyecto el pasado mes de marzo.

Se trata, Virtudes, de una mujer humilde, de esas señoras que va cada mañana al mercado a hacer su compra y se para con sus paisanos a dialogar y hablar de los problemas del municipio y tratar de solucionarlos. Y lucha por solventarlos, ya que Pérez es una alcaldesa comprometida con sus ciudadanos.

Virtudes Pérez destaca por su humildad y el amor a su pueblo. Por todo ello, la alcaldesa de Las Tres Villas entiende que la política “es una herramienta que tengo para poder estar cerca de los ciudadanos y poder ayudarlos en la medida de mis posibilidades”.

Por último, la actual edil asegura tener la conciencia tranquila y menciona, de todos sus años como alcaldesa, las grandes amistades que he logrado durante su trayectoria política. “Para mi lo más importante es estar con las personas, aunque sea pasar cinco minutos con ellas. Es una alegría.