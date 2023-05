Moreno pide a los socialistas “frustrados” con Sánchez que confíen con su voto en el PP

El presidente del PP de Andalucía, Juanma moreno, ha insistido esta tarde durante un mitin celebrado en la ciudad de Almería en que el voto del próximo domingo, 28 de mayo, “también sirve para censurar las políticas de Sánchez” y ha recordado que “coger una papeleta del PSOE es avalar y darle un balón de oxígeno a esas políticas de los últimos cinco años, para que se gobierne desde la radicalidad para unos pocos y no para la mayoría, para que se pacte con partidos que quieren romper España y con aquellos no condenan el terrorismo y llevan asesinos en sus listas”.

Moreno se ha preguntado “¿qué le está pasando el PSOE? ¿Dónde está, hacia donde se dirige ese partido que ha sido tan importante para España?”, para afirmar a continuación que “no reconozco a este PSOE, a un partido que ya no es de Estado” y sobre todo después de las noticias de estas últimas 48 horas “con la callada por respuesta de sus dirigentes nacionales”.

Por todo ello, el presidente del PP andaluz ha vuelto a dirigirse a todos los “votantes socialistas que se sienten frustrados y que no sienten las políticas del sanchismo como suyas” y también a todos los andaluces que confiaron el pasado 19 de junio en el Partido Popular para pedirles “con máxima humildad y respeto” y también “con máxima responsabilidad que vuelvan a votar al PP, que vuelvan a confiar en nuestros candidatos y candidatas, que no les vamos a fallar”. Juanma Moreno ha lamentado que “el Gobierno de Sánchez nos ha puesto la proa, limitando cada día nuestra acción de gobierno, simple y llanamente porque los andaluces han querido mayoritariamente otra opción distinta a él”, pero ha advertido de que “le guste o no le guste, vamos a seguir defendiendo a esta tierra con pasión, dignidad, sensibilidad y argumentos”.

Andalucía en campaña

“Hoy Andalucía no es la de 2018, esta Andalucía de hoy es más orgullosa, mucho más capaz, consciente de sus potencialidades, y cualquiera que viaje fuera y se presenta en cualquier lugar diciendo soy andaluz te miran con respeto y admiración porque esta tierra ha cambiado, ha mejorado se ha transformado”, ha manifestado Moreno. No obstante, ha señalado que “nos queda mucho por hacer”, y por eso ha reivindicado “presidentes de diputaciones y alcaldes y alcaldesas que tengan ambición por su tierra y sean capaces de dejarse la piel para hacer de sus municipios líderes”.

“No quiero estar los segundos o terceros por la cola”, ha dicho tajante, “quiero estar los segundos y terceros por arriba y, si podemos, haremos que sea la primera porque tenemos capacidad, liderazgo y potencialidades igual que la tiene Almería para ser la primera de Andalucía”. Compromiso y apoyo para la alcaldesa de Almería Con ese objetivo, el presidente andaluz ha intervenido esta tarde en un mitin en Almería para reclamar a los almerienses que renueven su confianza en el Partido Popular y especialmente en la alcaldesa y candidata a la reelección, María del Mar Vázquez.

“Una buena persona”, ha remarcado, “que tiene un proyecto y un equipo capaz, tenaz y valiente” que está sabiendo poner a esta ciudad en el lugar que merece. Según Moreno Almería “necesitaba un impulso” que ha venido de la mano de un gobierno del PP. Por primera vez tiene a dos consejeros sentados en el Consejo de Gobierno andaluz y que ha tenido que esperar a un Ejecutivo del PP para ver cumplidas muchas promesas olvidadas por los socialistas como el hospital materno-infantil, el centro de salud Casa del Mar, o los 152 millones de euros en infraestructuras hídricas para apoyar al sector primaria, fundamental para la economía almeriense.

Por su parte, la candidata del PP y alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que “me ilusiona mejorar Almería. Y sé que entre todos lo vamos a conseguir. Y para hacerlo posible, queremos reunir y potenciar el talento de la sociedad almeriense en torno a este proyecto, que es integrador, positivo y dinámico, que está centrado en las personas y que va a seguir preparando a nuestra ciudad para afrontar con garantías todos los retos del futuro en movilidad, en eficiencia energética, en igualdad, en inclusión”. De otro lado, el presidente del PP de Almería, Javier A.

García ha destacado que "María es una persona que gobierna para todos, como Juanma Moreno. Ella y esta candidatura van a dejarse la piel por los almerienses, por encima de ideologías o colores. Gobernamos para todos”. Aquí hay talento, hay esfuerzo, hay pasión, hay compromiso... aquí está el futuro de Almería y de Andalucía". Por último, el secretario general del PP de Almería y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que “los almerienses necesitan políticos de verdad como Juanma Moreno y María Vázquez. Pegados al terreno, que escuchan a la gente y cumplen su palabra, frente a políticos bien distintos a otros que por la mañana dicen una cosa, por la tarde anuncian la contraria y después, no hacen ni una ni otra”. “Votar María, votar PP, es votar por Almería “, ha concluido.