Un fiel servidor público para Tíjola

Enclavado en la falda del valle Alto Almanzora, en la cara norte de la Sierra de los Filabres, con el río Almanzora a sus pies y a 95 kilómetros de la capital, se encuentra el municipio de Tíjola. Allí gobierna desde las elecciones de 2011, Mario Padilla Maldonado, candidato popular a ser reelegido nuevamente este próximo domingo por sus vecinos y vecinas.

El actual edil tijoleño, que en sus dos anteriores legislaturas se ha ganado el cariño y el apoyo de todo su municipio y ha gobernado en ambas con mayoría absoluta, llegó a la política movido por el propio Partido Popular para que concurriese como candidato en las elecciones de 2007, tras varios años trabajando en el propio ayuntamiento de la localidad. En aquellos comicios de 2007 se presentó por primera vez pero las perdió. Ya en 2011 fue cuando Mario Padilla logró la alcaldía con un respaldo mayoritario, obteniendo siete concejales por aquellos entonces (la mayoría está en seis). Aquel año, de hecho, el candidato popular tuvo que vivir una situación un poco “desagradable” en lo personal y es que en aquellas urnas ‘compitió’ con el que había sido su jefe en el Administración de Tíjola durante muchos años atrás y le ganó en los comicios.

En las siguientes elecciones, las de 2015, Padilla volvió a refrendar esa mayoría absoluta aunque perdió un concejal y se quedó con seis ya que Ciudadanos se hizo con dos y PSOE siguió con los mismos tres que en las anteriores.

Ahora, el candidato del Partido Popular afronta estos comicios con muchas ganas, ilusión y optimismo. Se define como un servidor fiel de sus ciudadanos y de su pueblo, al que siempre le ha gustado deberse y el cual siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible.

Este funcionario de profesión incide en que también ha habido momentos malos en estos años inmiscuido en la política pero compensa sin duda lo bueno. “Como político he intentado hacerlo lo mejor posible aunque como todo humano, seguramente me haya equivocado en muchas cosas, pero todo lo que he hecho ha sido por el bien de Tíjola”.

Por último, Padilla incide en que le queda una satisfacción y un gran orgullo ya que “hemos podido realizar muchos proyectos y concluir la mayoría de ellos. Lo ideal es que todo lo que se haga repercuta siempre a la mejora del municipio, esté quien esté, y que Tíjola siga siempre creciendo”. Así pues, todo queda en manos de los tijoleños y tijoleñas el próximo 26 de mayo.