Ilusión y esfuerzo para la villa huercalense

Nació en el año 1971. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Almería y maestra de profesión. Desde el año 2012 ejerce como orientadora escolar en el IES Albujaira de Huércal-Overa y anteriormente había sido docente de Educación Infantil y Primaria en distintos centros de esta localidad. Tras tres años y medio como delegada de Educación en Almería, ahora afronta el reto de ser candidata socialista a la alcaldía de Huércal-Overa en las elecciones que se celebrarán este próximo domingo 26 de mayo.

Hablamos de Francisca Lourdes Fernández, quien opta a convertirse en alcaldesa del municipio, sobre todo teniendo en cuenta los últimos comicios generales en los que el PSOE fue la fuerza política más votada en la villa, superando la hegemonía del PP. Eso sí, enfrente tendrá un duro rival como es el actual alcalde de la localidad y candidato del Partido Popular, Domingo Fernández.

La candidata socialista afronta estas elecciones con mucha ilusión. “Deseo portar todo lo que esté en mi mano y también la del equipo de trabajo para poner en marcha proyectos y actuaciones que creemos que son necesarios en nuestro municipio. Si algo he aprendido estos tres años en la delegación de Educación es a trabajar con honestidad y mucho rigor para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas del municipio.

La cabeza de lista del PSOE considera que hace falta mucha transparencia en la gestión de los servicios públicos de Huércal-Overa. “Hace falta más transparencia y claridad a la hora de poner el posicionamiento y claridad en las actuaciones que el Ayuntamiento pone en marcha y que tienen que seguir unas directrices”, indica al respecto la exdelegada de Educación.

Francisca Fernández ha trabajado también como cooperante en el Programa de Salud Mental en la zona de confluencia de Mostar (Bosnia-Herzegovina) de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto y en asociaciones de atención al inmigrante o a los jugadores de azar. Además, completó sus estudios con una beca de postgrado en Psicología del Aprendizaje en la Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia) y cursos de doctorado en la Universidad de Almería.

Preguntada sobre la posibilidad de ser alcaldesa de la villa, Francisca Fernández lo tiene claro: “Sin ánimo de ser arrogante, si no estuviese convencida de ello no hubiese dado el paso hacia delante y no me hubiese puesto al servicio del partido porque todos los ciudadanos merecen que haya alguien al frente que honestamente pueda apostar por el servicio”.

La batalla, sin duda, está servida en el municipio de Huércal-Overa, con PP y PSOE como principales fuerzas para hacerse con el sillón principal, pero también con Ciudadanos y Vox luchando por convertirse en la tercera fuerza política de la villa y conseguir más de un escaño en el equipo.