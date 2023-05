María López: "Nunca dejaremos a nadie atrás; nuestro único objetivo común es Garrucha"

-Alcaldesa, ya en la recita final de la campaña electoral. ¿Cómo están afrontando usted y su equipo este proceso previo a las elecciones del próximo 28 de mayo?

-Principalmente con la doble satisfacción de, por una parte, haber hecho todo lo posible, todo lo que estaba en nuestras manos, para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, y por otra, que esos vecinos son conscientes de ello. Saben el trabajo hecho, las dificultades enormes por las que hemos pasado y que, a pesar de todo, con trabajo y la entrega incondicional hemos salido adelante y con nota hasta en momentos en los que no se veía la luz al final del túnel, como durante la pandemia. Nunca dejamos a nadie atrás, nunca dejaremos a nadie atrás, y el hecho de que la gente, los vecinos sean tan conscientes de ellos, nos ha convertido a todos en general, no sólo a esta candidatura, en un gran equipo que tiene un único objetivo común: Garrucha.

-Esta legislatura que acaba de concluir ha estado marcada por la pandemia y el conflicto armado en Ucrania. ¿Cómo la ha vivido ostentando la vara de mando?

-Garrucha es una ciudad, pequeña pero una ciudad, con la particularidad de que nuestro espacio urbano está muy condensado en un área geográfica concreta. Ello nos hace estar juntos para lo bueno y para lo no tan bueno, y sobre todo para comunicarnos sin dobleces. Cuando hay problemas, cuando hay que arrimar el hombro, sabemos que la gente va estar ahí respondiendo, como ellos mismos tienen la certeza de que nosotros vamos a estar siempre en la primera fila, respondiendo, trabajando, proponiendo soluciones y ejecutando lo que acordemos. Somos realmente una sociedad muy participativa y cohesionada independientemente del color político de cada uno, y hasta diría que en Garrucha existe un lenguaje de gestos, de comportamientos, con el que casi sin palabras todos sabemos lo que nos decimos sin necesidad de expresarlo, y ese lenguaje corporal, de miradas en muchos casos, nos dice que la gente está contenta. Que de lo peor hemos salido y estamos saliendo más fuertes.

-¿Cuáles han sido las principales actuaciones que se han llevado a cabo durante estos últimos cuatro años y cuáles han quedado pendientes?

-Pues han sido muchas, la verdad, y esto es como si te preguntan si la gamba roja de garrucha te gusta más de una forma o de otra, a la plancha o en arroz meloso, cuando por gustarte te gusta de todas las maneras posibles en las que te la puedan proponer mientras sea para comértela. Estoy muy contenta con las escuelas deportivas, porque son más de 1.600 chavales dándolo todo en las pistas. Estoy orgullosísima de eventos como la Ruta de la Tapa, o las Jornadas Gastronómicas de la Gamba Roja. Ha sido impresionante el trabajo que en ocho años se ha llevado a cabo en la puesta a punto de calles, redes de abastecimiento, servicios públicos y mantenimiento de playas. Estoy tan contenta que diría que ahora brilla más el sol, o igual es que Garrucha está tan limpia y cuidada que luce más. Estoy contenta, pero hay mucho por hacer y lo mejor de todo es que sabemos perfectamente dónde tenemos que actuar y cómo hacerlo. Lo único que nos queda pendiente es tener más tiempo para hace más y mejores cosas.

-El municipio de Garrucha tiene un papel principal en la provincia por su gastronomía y oferta turística y cultural. ¿Qué importancia tiene para la localidad seguir explotando esto?

-Garrucha es una ciudad de servicios, de hecho somos como un centro comercial abierto que atiende a toda la comarca de Levante y por tanto mejorar en estos dos campos es hacerlo en nuestro modelo económico, en nuestro modo de vida. Esto implica no sólo mejoras en la calidad de los establecimientos o de su oferta, que es algo que las propias empresas y profesionales hacen sobradamente bien y en constante innovación, sino que nosotros debemos aportar esos otros medios complementarios que hagan aún más atractivo ese enorme centro comercial abierto de tiendas, bares y restaurantes que tienen una impresionante playa casi como terraza, puerto deportivo y hechos diferenciales exclusivos como nuestra gamba roja. Por todo eso, por complementar esa oferta trabajamos en la ampliación del Paseo Marítimo, el parque del tesoro que comenzaremos a construir en breve, los carriles bici o la mejora de los parques infantiles.

Se trata de que cuando vengas aquí la experiencia sea realmente impresionante, y ello implica que los que vivan aquí lo hagan en un entorno, y en unas condiciones, que los visitantes quisieran disfrutar todos los días del año. Ese es el verdadero tesoro de Garrucha y la recompensa para todos nuestros vecinos, que el hecho que nos diferencie de los demás sea la calidad de vida disfrutada diariamente por cada uno de nosotros.

-¿Cuáles son las propuestas claves de su candidatura?

-La gestión eficiente del ayuntamiento sin cargar por ello de impuestos al ciudadano. El vuelco hacia una economía de servicios más respetuosa con el medio ambiente, que va a continuar desde un modelo excepcional para la recogida de basuras, a la instalación de modelos energéticos renovables donde sea posible hacerlo. Estamos a muy poco de terminar con una red de suministro de aguas con la premisa de que sea la más eficiente y respetuosa con la comunidad al minimizar las pérdidas que antes se daban. Vamos a crear nuevos espacios públicos que dinamizarán aún más las actividades creativas de nuestros jóvenes, sus oportunidades de emprendimiento o el desarrollo del teletrabajo desde Garrucha. Y el colofón será el impulso al mayor despliegue de vivienda asequible que jamás se ha dado en nuestra historia, porque mejorar si no podemos darle la oportunidad a nuestros jóvenes para disfrutar de lo que sus padres, ellos y entre todos hemos conseguido, no vale la pena.

-Tras cosechar sendas mayorías absolutas en los dos últimos comicios, ¿afronta estos con una presión añadida?

-No especialmente. Los comicios electorales siempre generan tensión. Tristezas en algunos casos, como el mío en estas elecciones, porque se despiden de la gestión diaria dos personas que han sido auténticos pilares del equipo de gobierno y extraordinariamente importantes para mi personalmente, como son José Antonio Gallardo y María Luisa Campoy, pero la gente también cumple años en Garrucha por muy paraíso que seamos, y ello implica el derecho a descansar, a disfrutar de su más que merecida jubilación. Pero las salidas también implican la entrada de nuevos valores, personas que están sobradamente preparadas para atender las necesidades de nuestros vecinos, así que tampoco hay presión por ese lado.

-¿Cómo se mantiene la confianza del votante?

-Con la verdad. Con compromiso, demostrando diariamente que tú eres uno más, que al igual que tú queremos una Garrucha que funcione para todos, con todos. Pero hay que demostrarlo día a día, sin sobreactuar ni artificios. Si no eres así como persona, no conseguirás mostrarlo como político.

-¿Hasta qué punto es importante para Garrucha que haya consonancia entre el Gobierno central y el municipal?

-Realmente que los gobiernos central o regional sean o no del mismo signo político no tiene demasiada incidencia, en principio, si quienes estén al frente mantienen la lealtad institucional debida en unos parámetros normales. Las administraciones públicas se rigen por unas leyes, por unas normas, que garantizan los derechos de todos los ciudadanos por igual. Realmente no se trata de que seas más o menos amigo, sino de que aciertes a la hora de presentar tus proyectos y para eso, además, incorporamos personas que tiene un extraordinario conocimiento en la gestión de la administración pública. Si el proyecto es bueno nadie te va a decir que no, pero si es verdad que Madrid nos trata mejor, quizás también porque son más dialogantes, receptivos, y porque los fondos NextGeneration han dado una verdadera oportunidad a nuestro país y eso, sencillamente, se lo debemos a quien los ideó, a quien los propuso, que no fue otro que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

-Concurren a estos comicios municipales hasta cinco candidaturas. ¿Se ve gobernando en solitario? ¿Hacia dónde iría encaminada su búsqueda de apoyos si se diera el caso?

-Mi objetivo es gobernar con mayoría absoluta. Los vecinos saben lo que hemos hecho y son conscientes de las capacidades de cada uno de los candidatos que nos presentamos a estas elecciones. Yo me presento con el aval de ocho años en los que se ha hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Hemos mejorado infraestructuras, dinamizado el comercio, el turismo y la promoción de la hostelería. Hemos alargado la temporada alta de Garrucha que, prácticamente, empieza antes de la Semana Santa y se prolonga hasta que comienza noviembre. Y vamos a por más. En este sentido programamos la recreación histórica o las jornadas de municipios sostenibles, que obviamente nos ayudarán a ello. Eso no quiere decir que si hay propuestas de los demás grupos que merezcan la pena no puedan llevarse a cabo. Todo lo contrario, cualquier idea para construir, para mejorar, será siempre bienvenida.

-Alcaldesa, diríjase a sus vecinos. ¿Por qué deben confiar en usted de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo?

-Porque al igual que a ellos lo que me importa es Garrucha. Lo que me importa es esa ciudad de hoy y que debe estar en constante mejora para un mañana que no queda tan lejos. Garrucha es un legado que hemos recibido de nuestros padres y que nosotros debemos dejar a nuestros hijos en aún mejores condiciones de como la recibimos. Hacerlo se puede hacer muchas formas, pero siempre de la forma en la que cada uno piensa. Todos saben quién soy y cómo pienso, saben que mis valores personales no me van a permitir nunca dejar a nadie a atrás, dejar de atender a la gente o a colectivos que necesiten de mi ayuda, la del ayuntamiento o la de cualquier miembro del equipo de gobierno que represento y quiero seguir representando. En las elecciones municipales elegimos personas, una forma de hacer las cosas, y creo honestamente que somos, a día de hoy, la mejor opción para Garrucha sin confrontaciones, amable, abierta de mente y eficiente. Porque somos iguales a cada uno de nuestros vecinos, y esa igualdad es la que nos hace grandes, más competitivos.