Los almerienses piden "garantías" de seguridad ciudadana a los candidatos

La campaña electoral ha comenzado y con ella todos los partidos políticos se lanzan a la caza del voto del ciudadano. Pero ¿qué es lo que realmente le falta a la provincia de Almería para ser una ciudad con calidad de vida y convertirse en la el lugar soñado? La lista de cuestiones pendientes en cada uno de los 103 municipios es muy larga, en unos más que en otros, pero tras un somero repaso, sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es hoy en día una prioridad.

Todos los candidatos llevan en su programa de gobierno una lista de compromisos para mejorar en este sentido. Sobre todo teniendo en cuenta la sensación de inseguridad que proyectan los constantes robos en viviendas y en el campo, los atracos en plena vía pública, o incluso la situación de alerta 4 ante la que poco, al menos que sea visible, se ha reforzado la presencia policial en las calles. Todo esto sumado a una coyuntura de constantes cambios tecnológicos que dan pie a nuevos cauces para cometer los delitos y que hace aún más compleja la resolución la criminalidad.

Por seguridad ciudadana se entiende “el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes y ajustadas al derecho de cada territorio”. Esta es la definición técnica, lo que en términos coloquiales los vecinos de la provincia de Almería resumen de otra forma: “La sensación de vivir seguro, sin miedo a que alguien pueda entrar en tu casa a robar, sin miedo a que te atraquen por la calle, te agredan sexualmente, ‘okupen’ tu vivienda, no haya tráfico de drogas en los barrios o te veas implicado en un accidente de tráfico por conducción temeraria de otro usuario de la vía...”

Tranquilidad relativa en los pueblos

Los almerienses se sienten seguros, en su mayoría. Sin embargo pese a la tranquilidad con la que se vive en la mayoría de los municipios, los vecinos son conscientes de que esa seguridad no se la brindan únicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad como la Policía Local, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Esa seguridad se traduce en que Almería es una provincia relativamente tranquila en la que no ocurren delitos graves de forma habitual. Pero como destacan los ciudadanos de distintos municipios a con los que ha tenido contacto este periódico, la falta de autoridad policial en la calle hace que la sensación de inseguridad vaya en ascenso, así como también el incremento de la población en municipios sobre todo de la comarca del Poniente, o la merma de efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y de la Policía Local que se ha visto agravada en los últimos años coincidiendo además con la crisis económica.

El déficit de efectivos policiales, un mal endémico

La realidad es que el déficit de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos los ámbitos, es un mal endémico. No se han repuesto los puestos de trabajo del personal jubilado, fallecido o en comisión de servicio, no se ha actualizado la Relación de Puestos de Trabajo en las administraciones y se ha tardado demasiado en aprobar una oferta de empleo pública por parte de los ayuntamientos para cubrir el déficit de efectivos en la mayoría de las plantillas de Policía Local de la provincia, lo que ha provocado no solo en envejecimiento, sino que haya más agentes en labores de oficina que en la vía pública.

La realidad es la que es. Incluso los propios alcaldes, sobre todo de municipios de interior donde la patrulla de agentes más cercana está a más de media hora de camino para cubrir cinco o seis municipios como ocurre en la Comarca de Nacimiento y en el Almanzora por ejemplo, o donde el incremento de población se ha disparado y con él las estadísticas de criminalidad como es el caso del Poniente o de la comarca de Níjar, han pedido a la Subdelegación del Gobierno un incremento responsable de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, acorde con las cifras de población y el turismo.

Roquetas de Mar lleva años exigiendo una Comisaría de Policía Nacional en el municipio que pueda trabajar en conjunto con la Guardia Civil y con la Policía Local para atajar la cantidad de robos en viviendas, especialmente en aquellas turísticas que son de segunda residencia, pero también para poner coto a la oleada de robos en el campo que tienen contra las cuerdas a los agricultores, muchos de los cuales tienen que recurrir a vigilancia privada, sistemas de alarma y otras peripecias artesanales para evitar quedarse sin la cosecha que les da de comer y en la que han invertido miles de euros, sus aperos y enseres agrícolas, maquinaria o productos. Este es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas en esta comarca del Poniente. Los vecinos tienen claro que un incremento de agentes, y por consiguiente de la presencia de éstos en el campo, a la par que una mayor coordinación de los cuerpos policiales, ahuyentaría a los ladrones de forma considerable. En estos menesteres también podrían colaborar de forma activa los agentes de la Policía Local si el número, gestión de turnos y medios materiales fuera en consonancia con la realidad.

En la Comarca del Almanzora, formada por pueblos pequeños, la mayoría sin Policía Local y únicamente con la protección de la Guardia Civil, la situación para garantizar la seguridad ciudadana se hace aún más cuesta arriba. Las cifras hablan por sí solas. Y es que nunca una patrulla de dos agentes que tiene su base en Tíjola o Serón podrá dar la cobertura suficiente a un pueblo como por ejemplo Bacares, que dista poco menos de media hora en coche de donde está situado el cuartel. Este tipo de cuestiones, unida a la precariedad de efectivos y de medios materiales, deja prácticamente a la suerte a estos pueblos de apenas dos o tres centenares de vecinos que aseguran tienen que guardarse entre ellos mismos las espaldas, de noche y de día. Pero ningún cabeza de lista en estas poblaciones rurales ha pensado en dotar al municipio de agentes de Policía Local, que puedan hacer frente en un momento dado a situaciones límite como son las emergencias, pero que también trabajen en la difusión de consejos para una convivencia pacífica entre la ciudadanía, o aporten información de vital interés para los vecinos como es por ejemplo la erradicación de los casos de violencia de género o incluso exigir normas de circulación vial, entre otros menesteres.

Un esfuerzo por cubrir las vacantes

Muchos ayuntamientos parece que por fin han entendido que una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, además del empleo, es la seguridad ciudadana. Es lo que realmente se traduce en la sensación de vivir tranquilo y, por consiguiente, feliz. En el caso de Almería capital, el actual equipo de gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo de 60 plazas para Policía Local que revertirá en un incremento de efectivos en la plantilla y una mayor presencia de efectivos en las calles de la ciudad. Esta apuesta del consistorio da respuesta a las históricas demandas de los sindicatos con representación en la Jefatura , así como de la oposición. Sin duda, será un soplo de aire fresco que devolverá a Almería las connotaciones del año 2005 cuando la ciudad gozaba de una de las plantillas de Policía Local más jóvenes de España y con una ratio de agentes por número de habitantes más que aceptable. Sin embargo, a nadie se le escapa que las 60 plazas vienen a cubrir sólo una parte de las vacantes que llevan años en el aire y no es un incremento de efectivos como tal.

El mismo camino en el incremento o cobertura de vacantes en las jefaturas de la Policía Local han seguido otros equipos de gobierno como es el caso de Roquetas de Mar, El Ejido o Mojácar, por ejemplo.Cabe destacar en este sentido la insistencia de los sindicatos policiales que llevan años denunciando la necesaria cobertura de plazas vacantes, ahora más acusada con la entrada en vigor de la nueva Ley de jubilación.

La policía de barrio, una promesa que no es real

La policía de barrio sigue sin hacerse realidad pese a que las protestas en los municipios más grandes, pese a las reiteradas promesas de los gobernantes de generar cercanía entre los ciudadanos y los agentes en pro ganar en seguridad, tranquilidad y reducir la delincuencia.

Se puede decir la seguridad ciudadana es una de las principales líneas de trabajo en todas y cada una de las candidaturas de los 103 municipios de Almería y ha sido, en los últimos años, motivo de reiteradas reuniones locales o incluso de los alcaldes con el subdelegado del gobierno de España en Almería.

Necesidad de formación, coordinación y especialización

La necesidad de aumentar la coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas es uno de los aspectos en los que se han centrado decenas de reuniones en los últimos meses. Pero también la dotación de medios materiales, la formación, la unificación de criterios y formas de actuación, así como el acceso a informaciones como por ejemplo los antecedentes policiales, sistemas informáticos como la DGT, VIOGEN u otros de vital importancia para una cobertura de seguridad realista tanto para los propios agentes como para la sociedad.