Abascal: "Vox es determinante en Almería y esto no ha hecho más que comenzar"

Santiago Abascal sabe que la provincia de Almería es uno de sus puntos fuertes. Gran parte del apoyo en las elecciones andaluzas partió de esta tierra y en las generales volvieron a ganar otro buen puñado de votos. Y como en su última visita, en esta ocasión ha vuelto a darse un buen baño de masas.

Abascal ha visitado el teatro Cervantes, que lo ha recibido abarrotado, con colas incluso de hasta una hora antes del comienzo, pero antes decidió acudir a El Ejido, el lugar donde ha ganado en generales y autonómicas. Allí, también recibió otro baño de masas.

"Almería ha sido la provincia que más apoyo nos ha dado en la España peninsular, solo superada por Ceuta. Nos habéis dado la oportunidad de entrar en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados, y ese es el mayor honor del que podemos gozar. Por eso, os queremos decir que responderemos con responsabilidad a vuestros deseos y anhelos", sentencia Abascal.

"Vox venido a dar voz gente no tenía. Hace cuatro años sólo nos apoyaron 47.000 españoles. Es un buen número pero había quien quería que tirásemos toalla, que se iba a fracasar, que éramos algo antiguo, que no teníamos nada que hacer. Los partidos y los medios querían desalentarnos. Pero nosotros continuamos adelante por dos dos razones. Primero, tenemos convicciones y vamos a estar en la calle e y en las instituciones para defender ideas, no vender productos. Segundo, para explicar cuál es nuestro proyecto real. Nos han conocido de manera distorsionada en la mayoría de los casos, No hay más que encender las televisiones y ver lo que dicen. Y entonces las noticias nos hacen decir contrario. Y pese a todo hemos conseguido que tres millones de españoles confíen en nosotros", desarrolló Abascal.

Juan Francisco Rojas, presidente de Vox en Almería, ha agradecido a los almerienses el apoyo depositado en las urnas durante las dos últimas elecciones celebradas: "Me pongo en situación y recuerdo que en las elecciones andaluzas Almería fue la provincia con más apoyo electoral a Vox; en las generales volvió a ser la provincia con mejores resultados. Lo que meses atrás era un sueño, hoy es realidad. Logramos ser primera fuerza El Ejido, Balanegra, Níjar, determinantes Roquetas y Adra. Esto no ha hecho nada más que comenzar".

"Vox ha llegado para quedarse, para ser fuerza mayoritaria en la provincia y en toda España. Estos meses han sido frenéticos, hemos realizado un trabajo incansable. Ya hemos dado el primer paso para la nueva reconquista de España y los ayuntamientos, con el de Almería, es el primer paso para ello", explica el líder de Vox en la provincia.

"Almería ha sido la primera provincia en darse cuenta de que Vox es más necesario que nunca, por eso ha apostado tan masivamente por este partido y ahora en las municipales y europeas volveremos a dar ejemplo", añade Rojas.