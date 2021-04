"Nuestra lista diaria sólo debe tener tres tareas importantes"

Leticia Pérez Serrano es organizadora profesional, asesora de imagen y personal shopper. El nacimiento de su primer hijo le hizo plantearse si estaba gestionando bien el tiempo del que disponía en su día a día. Para conseguir llevar una vida más organizada, creó un sistema propio de orden y planificación basado en herramientas y soluciones prácticas. En 2017 fundó su proyecto más personal: Ordeno tu Casa, un espacio donde ofrece sus servicios como organizadora profesional y comparte algunas de las claves de su método, que plasma en su primer libro: Ordena tu casa, tu mente y tu vida (Alienta).

-Uno de sus lemas es "antes hecho que perfecto".

-Sí. Yo no pretendo que las casas sean siempre perfectas. Lo que pretendo es hacernos la vida más fácil, tener recursos para tener más tiempo libre y disfrutar de las cosas que nos gustan. El tener la casa ordenada me beneficia en eso, en tener más tiempo para hacer lo que yo quiera. El "antes hecho que perfecto" me ha servido en muchas cosas, incluso con mi proyecto: al principio hice un reto, 30 días para ordenar tu casa, que está en mis destacados de Instagram, y le daba muchas vueltas sobre cómo lo hago, que quede bonito y perfecto, lo más profesional posible, hasta que un día dije lo lanzo ya como está y que sea lo que Dios quiera. Gustó mucho, fue un exitazo. Hay que ser más prácticos; si no, acabamos frustrándonos porque la perfección es imposible de alcanzar. Además, es un gusto tener casas con vida, no casas perfectas.

-Asegura que no podemos llegar a todo pero sí a casi todo. ¿Nos ponemos demasiados objetivos?

-Demasiados. Ése es el problema, por eso no llegamos a todo. Nos hacemos listas interminables de cosas, de tareas por hacer, de cosas que no tienen sentido hacerlas ahora. En nuestra lista de tareas de hoy tiene que haber cuatro cositas que no sean importantes y tres que sean importantes, nuestros tres grandes objetivos del día, que vamos a cumplir. Que no lo hacemos, pues tampoco pasa nada, no tenemos que estar fustigándonos. Pero si son tres va a ser mucho más fácil llegar a casi todo.

-Los españoles, ¿somos más desordenados, más desorganizados o un poco de todo? ¿Cuál es el desorden que más nos molesta?

-Es un poco de todo. Los americanos son bastante más desordenados que los españoles, más acumuladores. El principal problema del desorden es la acumulación, y sí, en España hay mucha acumulación. Por ejemplo, los japoneses acumulan menos, son más minimalistas. El desorden que más nos molesta es lo que vemos en nuestro día. El trastero es un foco de desorden muy grande, pero como sólo vamos a dejar cosas de forma puntual no nos molesta. Pero lo que hay en nuestro día a día, en nuestra casa, en la cocina, en el baño, todos los botes encima del lavamanos, eso molesta. Molesta porque además nos quieta mucho tiempo, nos genera estrés y hace que no podamos limpiar bien. Yo tardo en limpiar mi baño tres minutos de reloj porque no tengo nada encima del lavamanos.

-¿Cuál es nuestro principal fallo respecto al orden?

-La acumulación es el principal motivo de que haya desorden, el que acumulamos demasiado. Al final todo es una rueda: si acumulas hay desorden. Hay que poner solución desde el principio y decir: voy a sentarme y decidir con qué me quedo, con qué no, qué descarto...

-¿Por qué acumulamos?

-Acumulamos muchas veces por el por si acaso. Lo digo en libro, en la vida se puede actuar por dos cosas, por amor o por miedo. En el tema de los objetos, acumulamos por miedo. Viene de herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la guerra, cuando no había comida y compraban mucho para no "quedarse sin". Esas creencias adquiridas de nuestra familia hacen que acumulemos. Ahora se ha visto también con el Covid, la gente comprando compulsivamente. Es una rueda: acumulamos por miedo a "quedarnos sin", "a no ser menos que", a querer aparentar, por el tema del apego... Nos cuesta deshacernos de recuerdos, incluso los que no utilizamos, nos estorban o ni nos gustan.

-¿El orden ayuda a la felicidad?

-Sí. Sin duda, ayuda en muchas aspectos, tiene muchos beneficios y uno de ellos es la tranquilidad, la paz mental que tanto anhelamos, el tener una vida más fácil. El orden nos facilita las cosas, nos ahorra enfados, tiempo, estrés... Al felicidad al final son pequeñas cosas y, sí, nos da bienestar.

-¿Por dónde recomienda empezar a poner orden?

-Yo recomiendo empezar por el principio: la entrada. Además de organizadora profesional soy personal shopper y asesora de imagen, y ésta es importante para mí y para todo el mundo, es la primera impresión. Pero esa entrada no es algo tuyo. Creo que para que todo funcione bien y esté en armonía tienes que empezar por ti. El autocuidado es muy importante y si tú estás bien el resto va a estar bien. Por eso empiezo por el armario de la persona en cuestión, de quien ha solicitado mis servicios, porque si el armario está bien, tiene combinaciones que hacer con sus prendas, se siente a gusto con su armario y ella se siente bien, todo empieza a fluir mejor.

-Ante las dudas sobre un objeto, ¿cuáles son las preguntas clave que nos tenemos que hacer?

-Yo siempre pregunto, por ejemplo, sobre una prenda ¿te gusta? Te encanta? ¿Es de tu talla? ¿Te lo volverías a comprar? ¿Lo guardas por apego? ¿Tienes espacio para guardarlo? Muchas veces guardamos y guardamos, nos gusta todo pero no tienes espacio; si no lo puedes gestionar, no puedes tenerlo.

-Sugiere hacer listas de todo.

-Yo hago listas de todo: la de la compra, la del pediatra... Tener una lista de cosas para ir sacándolas de tu mente te permite estar más relajada en tu día a día.

-¿El teletrabajo nos ha hecho dar más importancia al orden?

-Sí, nos ha hecho un poco más organizados. Muchas casas se han convertido en casas oficinas, en muchas viviendas no tenemos sitio y hemos tenido que habilitar una parte del salón para eso. Teletrabajar tiene muchas cosas buenas, estás en casa y te puedes organizar mejor tus horarios, tus tareas... pero esa multitarea puede hacernos sentir poco productivos, que no llegamos a todo, o más desorganizados.