Puigdemont defiende que el pacto permitirá a Cataluña asumir competencias de "los estados"

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes que el acuerdo entre el PSOE y su partido para la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat representa la asunción de cuestiones que son "competencias que normalmente ejercen los estados".

"Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados. Y esto exige una gran responsabilidad y preparación, que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación", ha destacado en rueda de prensa para valorar al acuerdo entre ambas formaciones.

Puigdemont ha afirmado que la desconfianza hacia el PSOE ha "disminuido" tras el acuerdo para la delegación de competencias a Cataluña en materia de inmigración, aunque ha dicho que es "atrevido" hablar sobre los presupuestos generales del Estado: "No mezclamos carpetas".

"Es un punto de cumplimiento de lo que hacía mucho tiempo que estaba acordado (...) y, por tanto, no cambia nada, simplemente pone al día una carpeta que estaba en números rojos. Pero hay otras carpetas y están en números rojos", ha advertido.

Tras avisar de la dificultad que supondrá su implementación porque requerirá traspasos, formación y compartir información, ha defendido que permitirá que la Generalitat gestione "todo lo que tenga que ver" con la vida de una persona que llegue a Cataluña.

También ha subrayado que es una delegación "integral" de las competencias en inmigración, ha dejado claro que el Estado seguirá siendo el titular.

Podemos se opone

Al preguntársele por la negativa inicial de Podemos de apoyar la norma, Puigdemont les ha emplazado a leerse primero el contenido y se ha mostrado abierto a que puedan incorporar mejoras en el trámite de enmiendas, pero no recortes: "Pérdida de soberanía en este ámbito no la aceptamos".

"Nos sorprendería que la posición de Podemos sea la expresada por Vox y PP. Creo que no se han leído bien la propuesta. Todo lo que sea mejorar la ley no tendremos ningún problema", ha recalcado.

"Desde la oposición"

"Hemos cerrado un acuerdo desde la oposición para que el Govern tenga las herramientas que queremos para nuestras instituciones", ha añadido el presidente de Junts, que ha asegurado que lo seguirán haciendo en otras cuestiones como la financiación y el techo de gasto.

En su opinión, asumirán dichas competencias en un momento clave porque "sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero sin integración no hay nación", y ambas cosas no se pueden garantizar con la gestión que se ha hecho hasta ahora, ha avisado.