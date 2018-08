"Echamos en falta que las asociaciones se sientan más partícipes"

-de visita a la Feria, ¿cómo ha visto el desarrollo de estas fiestas?

-Lo primero me ha encantado el lugar elegido para la entrevista, esta Cuarta Planta. Me he quedado sorprendida de la imaginación almeriense y sobre todo a fórmula de innovar y tener nuevos sitios para disfrutar de la Feria del Mediodía. Luego decir que me ha parecido muy buena idea el entoldado nuevo del paseo de Almería y que se hayan trasladado muchas actividades al centro, como las infantiles que llenan de vida esta céntrica arteria de la capital. Todo esto se debe al trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Almería y su alcalde para el disfrute de los almerienses, no solo de la capital sino del resto de la provincia.

-¿E qué ha podido participar Carmen Crespo en esta feria?

-Intento disfrutar de todo pero este año he tenido la oportunidad de realizar una entrevista en un barco viendo la bahía de Almería, que es una maravilla pero hay te das cuenta de algunas carencias como la necesidad de arreglo que tiene el cargadero del mineral, el Cable Inglés.

-¿Necesita Almería más ayuda del gobierno andaluz?

-Almería necesita más ayuda de las instituciones para que Almería, que tiene mucha innovación y ganas por sí sola, pueda mejorar sus infraestructuras. A ver si ahora tras haberle tocado a otras provincia le toca a Almería.

-El PP está trabajando para ello, ¿cuál es la principal reclamación en estos momentos?

-Este verano en base a la figura de diputado de proximida que estableció Juanma Moreno hemos visitado todos los hospitales viendo las necesidades que tiene nuestra salud pública en Almería. Vamos luego a trabajar y hemos empezado en las visitas de los colegios y de los Centro de Defensa Forestal (Cedefos).